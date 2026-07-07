Δεν το κουνάει από τη Ρόμα ο Ντιμπάλα, αφού τα βρήκε σε όλα με τους Τζαλορόσι για την επέκταση του συμβολαίου του.

Μπορεί το συμβόλαιο του με τη Ρόμα να ολοκληρώθηκε και να έμεινε ελεύθερος στην αγορά, ο Πάουλο Ντιμπάλα στην πραγματικότητα δεν έδειξε ποτέ διάθεση να αποχωρήσει από την ιταλική πρωτεύουσα και την αγαπημένη του Ρόμα.

Οι Τζαλορόσι ήθελαν από την πρώτη στιγμή να κρατήσουν τον Αργεντινό στην ομάδα και πίεσαν για να βρεθεί η χρυσή τομή στις συζητήσεις των δύο πλευρών. Ο χρόνος πίεζε καθώς ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός είχε βγει στην αγορά.. ωστόσο τελικά όλα είχαν αίσιο τέλος για τους Ρωμαίους. Το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην πατρίδα του έδειχνε να είναι όλο και πιο κοντα, όμως τελικά οι διαπραγματευσεις απέδωσαν καρπούς.

🚨💛❤️ Paulo Dybala has agreed all terms of new deal at AS Roma, never in doubt. 🇦🇷



He’s staying at the club to play UCL football with reduced salary, new deal completed. pic.twitter.com/mnGlgmErWZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2026



Ο Ντιμπάλα, σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, είπε το πολυπόθητο «ναι» στην πρόταση της Ρόμα και θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα των Τζαλορόσι. Για να παραμείνει στους Ρωμαίους, ο Αργεντινός αποδέχθηκε μια σημαντική μείωση στις απολαβές του, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν τελικά σε συμφωνία μετά από καιρό διαπραγματεύσεων.

Αξίζει να αναφέρουμε πως καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξε η προοπτική να αγωνιστεί ξανά στο Champions League με τη φανέλα της Ρόμα. Συνολικά έχει μετρήσει 140 εμφανίσεις με τους Λύκους και έχει βρει το δρόμο για τα δίχτυα 45 φορές.