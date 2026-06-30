Ο Μπάμπης Λυκογιάννης αποχωρεί από τη Μπολόνια ως ελεύθερος και ήδη αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Μπάμπης Λυκογιάννης ολοκληρώνει την παρουσία του στη Μπολόνια έπειτα από τέσσερα χρόνια, όπως αναφέρει ο Nicolo Schira. Ο 32χρονος αριστερός μπακ αποχώρησε ως ελεύθερος από τους «Ροσομπλού» και βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του. Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, πραγματοποίησε 18 εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπολόνια σε Serie A, Coppa Italia και Champions League, μοιράζοντας μία ασίστ. Ομάδες από την Ιταλία και όχι μόνο έχουν εκφράσει ήδη το ενδιαφέρον τους και ο Ελληνας μπακ αναμένεται σύντομα να διαλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

