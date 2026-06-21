Στην Ιταλία γράφτηκε ότι οι εκπρόσωποι του Χρήστου Μανδά είχαν το πρώτο ραντεβού με την πλευρά της Φιορεντίνα.

Σας είχαμε ενημερώσει στο Gazzetta για το έντονο ενδιαφέρον της Φιορεντίνα και από τη στιγμή που δεν ενεργοποιήθηκε η οψιόν αγοράς από τη Μπόρνμουθ, ο Χρήστος Μανδάς επέστρεψε στη Λάτσιο και... αναμένει.

Σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα, έγραψε ότι οι «βιόλα» έκαναν το πρώτο βήμα για να κάνουν δικό τους τον 24χρονο πορτιέρε καθώς συναντήθηκαν με τους εκπροσώπους του ποδοσφαιριστή και έκαναν μία πρώτη σημαντική επαφή, προκειμένου να παρουσιάσουν το πλάνο για τον ίδιο, κάτι το οποίο επαλήθευσε και το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Συγκεκριμένα, ο ιταλικός σύλλογος δεν θα συνεχίσει τη συνεργασία του με τον Ντέιβιντ Ντε Χέα και βλέπει στο πρόσωπο του Μανδά τον κατάλληλη για βασικό κάτω από τα δοκάρια, ωστόσο θα πρέπει να βρει τη χρυσή τομή και με τη Λάτσιο, η οποία ως γνωστόν δεν είναι και η πιο εύκολη στις διαπραγματεύσεις ενώ ο Τζενάρο Γκατούζο υπολογίζει επίσης για βασικό τον διεθνή τερματοφύλακα.