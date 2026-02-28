Σύμφωνα με ρεπορτάζ, ο Σαντιάγκο Χιμένεθ θα αποτελέσει παρελθόν από τη Μίλαν, με τους Μιλανέζους να ετοιμάζονται να τον βάλουν «πωλητήριο».

Ο Σαντιάγκο Χιμένεθ δεν μετά λεπτά συμμετοχής στη Μίλαν εδώ και μήνες. Όπως είναι λογικό, βρίσκεται στη λίστα με παίκτες των Ροσονέρι που θα μπει «πωλητήριο». Ο Αργεντίνος ήταν ο διακαής πόθος της Μίλαν και τον Φεβρουάριο του 2025 μετακόμισε στο Μιλάνο από τη Φέγενορντ, όμως η τύχη δεν ήταν με το μέρος του, αφού τραυματίζεται συχνά.

Ο διεθνής Μεξικανός δεν έχει αγωνιστεί για τη Μίλαν από τις 28 Οκτωβρίου 2025, όταν αγωνίστηκε για 62 λεπτά απέναντι στην Αταλάντα. Μια επέμβαση στον αστράγαλο τον έχει θέσει εκτός αγώνων για τέσσερις μήνες, περιορίζοντας τον σε μόλις 11 εμφανίσεις στην πρώτη του ολόκλητρη σεζόν με τους Ροσονέρι.

Ο Μεξικανός, καθώς ετοιμάζεται να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο αυτόν τον μήνα, το μέλλον του στη Μίλαν φαντάζει εξαιρετικά αβέβαιο. Η Μίλαν, που μένει πίσω στον αγώνα για το Σκουντέτο, ετοιμάζει σύμφωνα με πληροφορίες σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ της αυτό το καλοκαίρι. Σύμφωνα με την Tuttosport, ο Αλέγκρι έχει βάλει έξι παίκτες στη λίστα των πιθανών αποχωρήσεων, με τον Χιμένεθ στην κορυφή. Μαζί του βρίσκονται οι Ντέιβιντ Οντόγκου, Πέρβις Εστυπιγιάν, Ρούμπεν Λόφτους‑Τσικ, Κρίστοφερ Νκούνκου και Νίκλας Φιούλκρουγκ.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, έχουν μπει πολλοί μνηστήρες στο χώρο για την απόκτηση του 24χρονου Μεξικανού, με τη Σάντερλαντ και τη Γουέστ Χαμ να είναι στα φαβορί. Η Μίλαν αναμένεται να ζητήσει περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ (25 εκατομμύρια δολάρια) για τον Χιμένεθ, ποσό που θα μπορούσε να αυξηθεί κατακόρυφα αν πραγματοποιήσει καλές εμφανίσεις στο Μουντιάλ.

