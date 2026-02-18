Ο Κίβου υπερασπίστηκε τον Μπαστόνι κάνοντας παραλληλισμό με το Χέρι του Θεού, γεγονός που προκάλεσε την οργή των οπαδών της Νάπολι.

Το ντέρμπι μεταξύ Ίντερ - Γιουβέντους σημαδεύτηκε από την άδικη αποβολή του Καλουλού. Ο αρχιδιαιτητής της Serie A, Ρόκι, απολογήθηκε για την δεύτερη κίτρινη κάρτα του Γάλλου για μαρκάρισμα στον Μπαστόνι, κάνοντας λόγο για λανθασμένη απόφαση.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για τον αγώνα κόντρα στην Μπόντο Γκλιμτ ενόψει των play-offs του Champions League, ο προπονητής των Νερατζούρι, Κίβου όταν ρωτήθηκε για το περιστατικό, υπερασπίστηκε τον παίκτη του με αναφορά στον Μαραντόνα. Το γεγονός αυτό, όμως, εξόργισε τους οπαδούς της Νάπολι: «Κάθε Κυριακή συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, μέχρι και ο Μαραντόνα σκόραρε με το χέρι, αλλά κανείς δεν του είπε τίποτα».

Η δήλωση αυτή δεν έμεινε ασχολίαστη από τους φιλάθλους των Παρτενοπέι, που έσπευσαν να του ασκήσουν κριτική με σχόλια όπως: «Αγαπητέ Κίβου, πλύνε το στόμα σου πριν αναφέρεις τον Μαραντόνα, έχεις ιδέα ποιος είναι;, το να αναφέρεις το “Χέρι του Θεού” δεν σε κάνει έξυπνο».

Επίσης άλλοι δυσκολεύτηκαν να πιστέψουν ότι πράγματι έγιναν αυτές οι δηλώσεις: «Πες μου ότι είναι meme», ενώ κάποιοι κατηγόρησαν τον Ρουμάνο τεχνικό ότι είναι στον κόσμο του: «Το ματς του Μαραντόνα ήταν παιχνίδι Παγκοσμίου Κυπέλλου, εδώ μιλάμε για διαιτητές και Serie A».