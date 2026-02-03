Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ο 19χρονος οπαδός της Ίντερ για ρίψη καπνογόνου στον τερματοφύλακα της Κρεμονέζε με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και την διακοπή του αγώνα.

Το παιχνίδι ανάμεσα σε Κρεμονέζε και Ίντερ στιγματίστηκε από τον τραυματισμό του γκολκίπερ των γηπεδούχων, Αουντέρο, εξαιτίας της ρίψης καπνογόνου οπαδού της Ίντερ. Το περιστατικό οδήγησε σε ποινή των Νερατζούρι, καθώς απαγορεύτηκε η μετακίνηση των φιλάθλων στα εκτός έδρας ματς μέχρι τις 23 Μαρτίου.

Χάρη στις εικόνες από τις κάμερες παρακολούθησης, έχει ταυτοποιηθεί ο οπαδός που έθεσε σε κίνδυνο τον τερματοφύλακα και ανάγκασε τον διαιτητή να σταματήσει τον αγώνα στο β' ημίχρονο. Ο άνδρας είναι 19 ετών, ο οποίος φέρεται να ανήκει στους ultras της ομάδας του Μιλάνου και συγκεκριμένα στην ομάδα «Viking. Η επιχείρηση, που διεξήχθη από την Αστυνομία της Κρεμόνα, ολοκληρώθηκε εντός 48 ωρών από το περιστατικό, όπως απαιτείται από τους κανονισμούς για την καταπολέμηση της βίας στον αθλητισμό.

Καθοριστικό βήμα αποτέλεσε η διασταύρωση των βίντεο από τις κάμερες του σταδίου με αυτά της εγκληματολογικής υπηρεσίας, η οποία επέτρεψε να αναγνωριστεί με απόλυτη βεβαιότητα ο δράστης. Η έρευνα συνεχίζεται, αφού στόχος είναι η ταυτοποίηση των υπευθύνων για άλλες εκτοξεύσεις κροτίδων και καπνογόνων λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα.