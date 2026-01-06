Πίζα - Κόμο 0-3: Ο Δουβίκας την κάνει να ονειρεύεται το Champions League! (vid)
Η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγκας συνεχίζει να ονειρεύεται! Με τον Τάσο Δουβίκα να παίρνει ξανά φανέλα βασικού και να κλειδώνει το τρίποντο με δυο δικά του γκολ, οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν 3-0 στην έδρα της ουραγού Πίζας και μπήκαν στο 2026 με πρόδηλο τον μεγάλο στόχο: την έξοδο στα «σαλόνια» του Champions League!
Η Πίζα πάντως κατάφερε να την κρατήσει στο μηδέν για ένα ολόκληρο ημίχρονο, με τους ποδοσφαιριστές του Σεσκ Φάμπρεγκας να αδυνατούν να λύσουν την σπαζοκεφαλιά. Όλα άλλαξαν ωστόσο στο 68΄, όταν ο Περόνε με μακρινό σουτ έλυσε τον γόρδιο δεσμό για το 0-1.
Οκτώ λεπτά αργότερα και με το μομέντουμ να έχει περάσει στη μεριά των φιλοξενούμενων, ο Τάσος Δουβίκας πήρε ξανά το «όπλο» του κι εκτέλεσε άψογα στο τετ-α-τετ για το 2-0, φτάνοντας τα οκτώ γκολ σε 19 αγώνες τη φετινή σεζόν.
Κι αφού η Πίζα δεν κατάφερε να δώσει νέο ενδιαφέρον στο ματς με χαμένο πέναλτι του Ενζολά στο 85΄,η Κόμο βρήκε την ευκαιρία να ανεβάσει ακόμα περισσότερο το σκορ και πάλι με υπογραφή του Έλληνα επιθετικού.
Στο 90΄+5΄συγκεκριμένα ο Δουβίκας εκτέλεσε εύστοχα από το σημείο του πέναλτι για το τελικό 3-0 που ανέβασε την ομάδα του στην πρώτη τετράδα της Serie A, πάνω δηλαδή στις ευρωπαϊκές ράγες που οδηγούν στο Champions League της επόμενης περιόδου.
🚨⚽ 3-0 COMO.
GOOOOOOOAAAAAALLLLLL!!! ANASTASIOS DOUVIKAS STRIKES AGAIN!!! COMO MAKE IT THREE AGAINST PISA!!! WHAT A PERFORMANCE BY CESC FABREGAS’ SIDE – THEY JUST KEEP IMPRESSING!!! 🔥💙🔥 pic.twitter.com/XflyKCYFfL— FÚTBOL HUB (@futbol_hubX) January 6, 2026
🚨⚽ 2-0 COMO.— FÚTBOL HUB (@futbol_hubX) January 6, 2026
GOOOOOOOAAAAAALLLLLL!!! ANASTASIOS DOUVIKAS FIRES IT HOME!!! COMO HAVE DOUBLED THEIR ADVANTAGE IN STYLE!!! 🔥💙 pic.twitter.com/ts2821SFUx
