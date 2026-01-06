Με τον Τάσο Δουβίκα να κλειδώνει τη νίκη με δυο γκολ, η Κόμο πέρασε και από την Πίζα με 3-0, πάτησε τετράδα στη Serie A και κάνει όνειρα για έξοδο στο Champions League!

Η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγκας συνεχίζει να ονειρεύεται! Με τον Τάσο Δουβίκα να παίρνει ξανά φανέλα βασικού και να κλειδώνει το τρίποντο με δυο δικά του γκολ, οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν 3-0 στην έδρα της ουραγού Πίζας και μπήκαν στο 2026 με πρόδηλο τον μεγάλο στόχο: την έξοδο στα «σαλόνια» του Champions League!

Η Πίζα πάντως κατάφερε να την κρατήσει στο μηδέν για ένα ολόκληρο ημίχρονο, με τους ποδοσφαιριστές του Σεσκ Φάμπρεγκας να αδυνατούν να λύσουν την σπαζοκεφαλιά. Όλα άλλαξαν ωστόσο στο 68΄, όταν ο Περόνε με μακρινό σουτ έλυσε τον γόρδιο δεσμό για το 0-1.

Οκτώ λεπτά αργότερα και με το μομέντουμ να έχει περάσει στη μεριά των φιλοξενούμενων, ο Τάσος Δουβίκας πήρε ξανά το «όπλο» του κι εκτέλεσε άψογα στο τετ-α-τετ για το 2-0, φτάνοντας τα οκτώ γκολ σε 19 αγώνες τη φετινή σεζόν.

Κι αφού η Πίζα δεν κατάφερε να δώσει νέο ενδιαφέρον στο ματς με χαμένο πέναλτι του Ενζολά στο 85΄,η Κόμο βρήκε την ευκαιρία να ανεβάσει ακόμα περισσότερο το σκορ και πάλι με υπογραφή του Έλληνα επιθετικού.

Στο 90΄+5΄συγκεκριμένα ο Δουβίκας εκτέλεσε εύστοχα από το σημείο του πέναλτι για το τελικό 3-0 που ανέβασε την ομάδα του στην πρώτη τετράδα της Serie A, πάνω δηλαδή στις ευρωπαϊκές ράγες που οδηγούν στο Champions League της επόμενης περιόδου.

🚨⚽ 3-0 COMO.



