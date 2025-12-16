Γκασπερίνι: «Δεν υπάρχει όριο στο τι μπορούμε να καταφέρουμε»

Ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, σε δηλώσεις του, εμφανίστηκε αισιόδοξος για το τι μπορεί να καταφέρει η Ρόμα μέσα στην χρονιά μετά και την νίκη της ομάδας του κόντρα στην Κόμο.

Η περασμένη αγωνιστική στην Serie A ήταν γεμάτη εκπλήξεις και ανατροπές, καθώς οι δύο ομάδες που βρίσκονταν στην κορυφή της βαθμολογίας δεν κατάφεραν να νικήσουν, με την Μίλαν να έρχεται ισόπαλη με 2-2 στο «Σαν Σίρο» κόντρα στην Σασουόλο και την Νάπολι να χάνει με 1-0 στην έδρα της Ουντινέζε.

Την ευκαιρία αυτή εκμεταλλεύτηκε τόσο η Ίντερ που επικράτησε της Τζένοα με 1-2 και πάτησε κορυφή όσο και η Ρόμα, η οποία κέρδισε χθες (16/12) με 1-0 στο «Ολίμπικο» την Κόμο χάρη στο γκολ του Γουέσλι και «ψαλίδισε» την διαφορά από τους υπόλοιπους συνδιεκδικητές της.

Ο προπονητής των τζαλορόσι μαλιστα, Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, στις δηλώσεις του μετά την λήξη της αναμέτρησης συνεχάρη τους παίκτες του για την απόδοση τους στο παιχνίδι, ενώ παράλληλα εμφανίστηκε αρκετά αισιόδοξος για το μέλλον της ομάδας του και αυτά που μπορεί να καταφέρει σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.

«Ο Σουλέ είχε ένα εξαιρετικό παιχνίδι για παράδειγμα (έδωσε την ασιστ για το γκολ του Γουέσλι), αλλά απόψε είναι δύσκολο να αξιολογήσεις κάποιον. Ήταν ένας καλός αγώνας χάρη και στις δύο ομάδες. Και οι δύο προσπάθησαν να κερδίσουν. Τα πήγαμε καλά επειδή η ταχύτητα της Κόμο μπορεί να σε τιμωρήσει. Ήμασταν πολύ ακριβείς. Η καλύτερη εμφάνιση στην έδρα μας μπροστά στους οπαδούς μας. Ήμασταν σταθεροί από την αρχή και αυτή είναι η δύναμή μας. Εδώ και μερικές εβδομάδες, έχουμε επίσης καταφέρει να δημιουργήσουμε πολλές ευκαιρίες, περισσότερες από ό,τι με την Κόμο απόψε. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να ήταν πιο σταθερό. Η ομάδα έπαιξε με καλή ποιότητα».

«Αν συμφωνώ με την τέταρτη θέση; Δεν συμφωνώ ποτέ, αλλά θα ήμουν χαρούμενος. Δεν υπάρχει όριο όμως στο τι είναι δυνατό και στο τι μπορούμε να καταφέρουμε. Περισσότερο από το τελικό αποτέλεσμα, με νοιάζει να συμβαίνουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Η υποστήριξη είναι απίστευτη και το νιώθουμε όταν παίζουμε έτσι: είναι όμορφο να το βιώνεις. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Τα αποτελέσματα θα έρθουν. Αυτοί οι τύποι τα δίνουν όλα. Οι πιο δυνατοί παίκτες μπορεί να μην έχουν το ίδιο επίπεδο αφοσίωσης και διαθεσιμότητας. Είμαστε μια καλή ομάδα τώρα και μπορούμε να βελτιωθούμε, αλλά το να παίζεις εναντίον μας δεν είναι εύκολο για κανέναν», συμπλήρωσε ο Ιταλός τεχνικός.

Η Ρόμα μετά και από την χθεσινή της νίκη, εδραιώθηκε στη τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Serie A και κατάφερε να μειώσει την διαφορά της από την πρωτοπόρο Ίντερ, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα ταξιδέψει στο Τορίνο για να αντιμετωπίσει την επίσης φορμαρισμένη Γιουβέντους, που μετράει πέντε νίκες στα τελευταία έξι της παιχνίδια.