«Ενδιαφέρον δύο μεγάλων ελληνικών κλαμπ για τον Κουτσουπιά»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, ο Ηλίας Κουτσουπιάς βρίσκεται στο στόχαστρο δύο μεγάλων ελληνικών ομάδων.

Ο διάσημος δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα X σχετικά με το μέλλον του Ηλία Κουτσουπιά. Ο 24χρονος Έλληνας πήγε το καλοκαίρι στην Φρονιζόνε από την Καταντζάρο αντί 100 χιλ. ευρώ και κάνει μία πολύ καλή χρονιά στην Serie B έχοντας 16 συμμετοχές με πέντε γκολ και τρεις ασίστ στα περισσότερα από 1.300 λεπτά που έχει πατήσει χορτάρι.

Εκείνος ανέφερε πως ο Ηλίας Κουτσουπιάς ενδιαφέρει δύο ομάδες της Stoiximan Superleague και μάλιστα από τις μεγάλες. Σημείωσε δε πως υπάρχει ενδιαφέρον και από την Ισπανία.

Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται στο εξωτερικό από το καλοκαίρι του 2017, όταν και πήγε στην Βίρτους Εντέλα ως ελεύθερος από την Κ19 του Πλατανιά.

Ενδιάμεσα φόρεσε τις φανέλες των Μπολόνια, Τερνάνα, Μπενεβέντο, Μπάρι και Καταντζάρο.