Η απίθανη... απάντηση της Curva Sud της Μίλαν στην απαγόρευση της εισαγγελείας

Όλο το παρασκήνιο πίσω από τις απαγορεύσεις των αρχών σχετικά με τους οπαδούς στο χθεσινό Ίντερ-Μίλαν.

Το ενδιαφέρον στο χθεσινό Ίντερ-Μίλαν, δεν περιορίστηκε μόνο στο καθαρά αγωνιστικό μέρος όπου οι φιλοξενούμενοι πήραν τη νίκη και ανέβηκαν στην δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Serie A. Αντίστοιχο υπήρχε και για την... μάχη της εξέδρας λόγω της απαγόρευσης της εισαγγελίας της πόλης να απαγορεύσει τα πανό, τις σημαίες και τα πλακάτ στους οπαδούς των δύο ομάδων.

Μάλιστα, υπήρχαν σκέψεις, οι οπαδοί των «ροσονέρι» να απέχουν από το Derby della Madonnina, η οποία τελικά δεν προχώρησε όπως ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν την έναρξη του μεγάλου παιχνιδιού για την 12η αγωνιστική της Serie A, αφήνοντας αιχμές κατά της διοίκησης για την μη αντίδρασή της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Αυτή την εβδομάδα γίναμε μάρτυρες του πιο πρόσφατου επεισοδίου ΑΝΑΙΤΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ που χτύπησε την Curva μας. Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά, γιατί είναι απαραίτητο να εξηγήσουμε σημείο προς σημείο τις κινήσεις που στοχεύουν να καταστρέψουν μία από τις μεγαλύτερες συλλογικές προσπάθειες της πόλης μας.

Στην πραγματικότητα, μετά τη διπλή έρευνα για την Curva, που προσπάθησε να εξισώσει εντελώς διαφορετικές διοικήσεις και γεγονότα, ξεκίνησε ένα άνευ προηγουμένου κυνήγι μαγισσών, με στόχο να εξαφανιστεί το κίνημα των Μιλανέζων Ultras.

• Απαγόρευση εισόδου για τα πανό, που εκπροσωπούν περίπου 9.000 ανθρώπους. (Curva Sud Milano, Estremi Rimedi, Vecchia Maniera, Fossa dei Leoni, Brigate Rossonere).

• Απαγόρευση χρήσης της αποθήκης μέσα στο γήπεδο (για την οποία δεν είχαμε ποτέ τα κλειδιά!), όπου φυλάσσονταν πράγματα όπως τύμπανα, ντουντούκες, κοντάρια κ.λπ.

• Δεκάδες “προληπτικά απαγορεύσεις” σε άτομα που είχαν αναφορές/καταδίκες ακόμη και μη τελεσίδικες, για περιστατικά που δεν έχουν καμία σχέση με το γήπεδο και χρονολογούνται από το 2020.

• Απαγόρευση προτεραιότητας στα εισιτήρια για εντός έδρας αγώνες, με απευθείας κανάλι μόνο για τα μέλη της AIMC (Associazione Italiana Milan Club), που είναι νομικά αναγνωρισμένη σε νομαρχιακό επίπεδο. Αποτέλεσμα: αδυναμία για τους συνδέσμους σε όλη την Ιταλία να οργανώσουν εκδρομές με λεωφορεία.

• Απαγόρευση προτεραιότητας για εκτός έδρας αγώνες, με απευθείας κανάλι μόνο για τα μέλη AIMC. Αυτό οδήγησε στη διάσπαση των οπαδών σε διαφορετικούς τομείς του γηπέδου ή —όπως συνέβη στην Πάρμα— στο να μείνουν οι πιο πιστοί οπαδοί στο σπίτι, λόγω συστήματος πώλησης που δεν έχει καθόλου αξιοκρατία.

• Απαγόρευση προτεραιότητας με διατήρηση της θέσης από προηγούμενα χρόνια για τους κατόχους διαρκείας στη 2° Blu που είναι εγγεγραμμένοι στην AIMC, με κίνδυνο να μείνουν χωρίς διαρκείας για τη φετινή σεζόν.

• Απαγόρευση αλλαγής ονόματος στα εισιτήρια, ενεργή μόνο στη Curva Sud, ενώ στο υπόλοιπο γήπεδο οι μαυραγορίτες συνεχίζουν να δρουν χωρίς κανένα πρόβλημα.

• Black List με απαγόρευση πρόσβασης στη 2° Blu για τους κύριους εκπροσώπους της Curva Sud (μαζί με συζύγους και παιδιά). Για κάποιους η απαγόρευση επεκτάθηκε σε όλο το γήπεδο. Οι δικαιολογίες: ότι είχαν διαμαρτυρηθεί ενάντια στο κλαμπ ή είχαν συμμετάσχει ειρηνικά σε εγκεκριμένες διαδηλώσεις.

• Έγκριση για νέα πανό, μόνο και μόνο για να απορριφθούν έναν μήνα αργότερα.

Αυτό το τελευταίο σημείο είναι απίστευτο — για να μην πούμε ντροπιαστικό — γιατί πριν παραχτεί το νέο υλικό και δαπανηθούν χιλιάδες ευρώ (αυτοχρηματοδοτούμενα από τα παιδιά, γιατί κανείς δεν μας πλήρωσε ποτέ τίποτα!), ζητήσαμε από τη Μίλαν επίσημη άδεια, ακριβώς για να αποφύγουμε μελλοντικές συζητήσεις.

Δεν είναι μόνο αυτό. Κάθε ομάδα υπέβαλε περισσότερες από μία προτάσεις, και για την κύρια ομάδα η πρόταση “SODALIZIO ROSSONERO” εγκρίθηκε στη συνεδρίαση GOS στις 10 Σεπτεμβρίου, με όλες τις αρμόδιες αρχές παρούσες, όπως επιβεβαιώθηκε από email του συλλόγου στις 26 Σεπτεμβρίου — email που ουσιαστικά ενέκρινε την επιστροφή των πανό ήδη από τον αγώνα με τη Νάπολι δύο μέρες αργότερα.

Σήμερα, μετά την υπόθεση της Black List και με το κλαμπ ξανά συνένοχο στη σιωπή του, κάποιος με ισχύ έχει επιβάλλει νέο βέτο στο όνομα — ένα όνομα που χρησιμοποιούν και άλλες οπαδικές ομάδες — με το πρόσχημα ότι μπορεί να ταυτίζει εγκληματική οργάνωση. Το ίδιο συνέβη και με τις σημαίες με κρανία, που κυματίζουν σε πολλά γήπεδα, αλλά στο Μιλάνο μπλοκάρονται στις εισόδους εδώ και μήνες επειδή θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη.

Έχουμε κουραστεί να ζούμε υπό πίεση, να είμαστε στο έλεος κάποιων ανθρώπων και της “διάθεσης” με την οποία ξυπνούν το πρωί. Και δεν έχουμε καμία πρόθεση να περάσουμε τη ζωή μας βρίσκοντας λύσεις για όσους —πλέον ξεκάθαρα— με πρόσχημα μια “κάθαρση” θέλουν να εξαφανίσουν ένα κίνημα χτισμένο πάνω στην ενότητα και το πάθος. Ελπίζουμε να μην υπάρξουν κι άλλες εφευρέσεις για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Αφού τα είπαμε αυτά, δεν θα δώσουμε σε κανέναν την ικανοποίηση να μας βλέπει να στρεφόμαστε μεταξύ μας, εμείς οι Μιλανέζοι, για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε ακόμη μία κατάχρηση που για πολλοστή φορά δοκιμάζει το πάθος μας.

Προερχόμαστε από μια δύσκολη χρονιά — μια χρονιά που δεν ευχόμαστε σε κανέναν — και αυτή τη φορά επίσης θα αντιδράσουμε, ακόμη πιο δυνατά από ό,τι στο παρελθόν. Θα το κάνουμε ως Ομάδα, ως Curva, ως η ενωμένη οπαδική βάση που είμαστε εδώ και χρόνια: Ultras, AC Milan Club και όλα τα παιδιά που θα βρίσκονται στη 2° Blu.

Στο ντέρμπι, στην Curva Sud, θα βρείτε την ίδια σκοτεινή ατμόσφαιρα όπως στην αρχή της χρονιάς: χωρίς χορογραφίες, χωρίς πανό, χωρίς σημαίες — γιατί αυτό θέλησε το κλαμπ για πολλοστή φορά, χωρίς να κουνήσει ούτε βλέφαρο, ακόμη και τώρα που υπήρχε κανονικά εγκεκριμένο πανό.

Ωστόσο, θα υπάρχει μία μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον Αύγουστο, όταν είχαμε μείνει σιωπηλοί για να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση του κόσμου και του συλλόγου. Σήμερα, δεν χρειάζεται πλέον να εξηγήσουμε τίποτα σε κανέναν, γιατί όλοι μπορούν να δουν τι συμβαίνει. Απόψε, η δυνατή φωνή αυτού του «μαύρου τείχους» θα υψωθεί ξανά ενάντια σε έναν τοίχο που κάποιος συνεχίζει να χτυπά, αλλά που ακόμη αντιστέκεται, γιατί σήμερα δεν μπορούμε να αφήσουμε μόνο τον προπονητή και την ομάδα, που είναι εντελώς αθώοι σε αυτήν την κατάσταση — σε αντίθεση με μια διοίκηση που είναι απούσα, ακίνητη, άχρηστη.

Από τη στιγμή που η ανακοίνωση έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία μόλις πριν από λίγες μέρες, για τον σημερινό αγώνα επιλέξαμε αυτήν τη λύση, πάντα προς το συμφέρον των Μιλανέζων και των παιδιών που πάνε στην Curva. Στο μεταξύ, θα εξετάσουμε κάθε πιθανό τρόπο για να επιστρέψουν τα πανό στη θέση που τους αξίζει, γιατί ένα κομμάτι ύφασμα δεν μπορεί να θεωρείται πρόβλημα μέσα σε ένα γήπεδο…

Προχωράμε μαζί, πάντα δυνατοί!»

Η λύση για το πανό

Έτσι λοιπόν άρχισαν να ψάχνουν να βρουν λύση, προκειμένου το «SODALIZIO» να είναι κανονικά στο... πέταλο, έστω και σε διαφορετική μορφή από αυτή του πανό. Και την βρήκαν... Πως; Με το να σχηματίσουν κάθε γράμμα της λέξης με τα φλας των κινητών τους.