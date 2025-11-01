Ντεμπούτο με τον ιδανικότερο τρόπο για τον Λουτσιάνο Σπαλέτι στον πάγκο της Γιουβέντους, η οποία πέρασε επιτυχώς το... τεστ της Κρεμονέζε και έφυγε από την Κρεμόνα με το «διπλό» (1-2) ανεβαίνοντας στην πέμπτη θέση.

Η έναρξη της εποχής Λουτσιάνο Σπαλέτι συνδυάστηκε με νίκη για τη Γιουβέντους που έκαμψε την αντίσταση της Κρεμονέζε «αλώνοντας» την Κρεμόνα με 1-2. Οι Μπιανκονέρι προηγήθηκαν με δύο γκολ και, ενώ δεν απειλούνταν, η εμπειρία του Τζέιμι Βάρντι την άγχωσε μιας και ο Άγγλος φορ μείωσε δίνοντας νέο χαρακτήρα στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα.

Μόλις 85 δευτερόλεπτα χρειάστηκε η Γιουβέντους για να πάρει το προβάδισμα στο ματς. Στο τακουνάκι του Οπεντά, η μπάλα κόντραρε και στρώθηκε στον Κόστιτς που την έστειλε από κοντά στα δίχτυα για το 0-1. Στο 26', το μακρινό σουτ του Λοκατέλι σταμάτησε στον Αουντέρο και στο δοκάρι, ενώ στις καθυστερήσεις η προσπάθεια του Οπεντά κατέληξε άουτ. Στο δεύτερο μέρος, η Γιουβέντους στην πρώτη της ουσιαστική φάση διπλασίασε τα τέρματά της με τον Καμπιάσο, γκολ με το οποίο φάνηκε να «κλειδώνει» τη νίκη. Ωστόσο, ο πεισμωμένος Βάρντι νίκησε κατά κράτος τον Γκάτι στο 83ο λεπτό, βγήκε απέναντι από την Ντι Γκρεγκόριο και εκτέλεσε μειώνοντας για τους γηπεδούχους. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, με την ομάδα του Σπαλέτι να φτάνει στους 18 βαθμούς, όσους έχουν Ίντερ και Μίλαν.