Στοιχηματικό σκάνδαλο στην Ιταλία: Διαιτητής δωροδοκούσε... διαιτητές με χιλιάδες ευρώ για να διαμορφώνουν παιχνίδια!

Ένα τρομερό σκάνδαλο στημένων αγώνων αποκαλύφθηκε στην Ιταλία, με δράστη έναν διαιτητή που μεσολαβούσε για να... καλοπιάσει συναδέλφους του.

Ολοένα και περισσότερα διαιτητικά σκάνδαλα στην Ευρώπη βγαίνουν στο... φως. Αλλά αυτό που αποκαλύφθηκε στην Ιταλία είναι - μάλλον - το πιο τρελό. Κι αυτό διότι το στήθηκε όλο - κυριολεκτικά και μεταφορικά - όχι από κάποιον παράγοντα αλλά από έναν διαιτητή.

Συγκεκριμένα από τον Λουίτζι Κατανόσο. Όπως μετέδωσε η Gazzetta dello Sport, ο Ιταλός ρέφερι που δραστηριοποιούταν στη δεύτερη και την τρίτη κατηγορία δωροδοκούσε άλλους διαιτητές προκειμένου να δίνουν εύκολα κίτρινες και κόκκινες κάρτες, πέναλτι ή να «φροντίζουν να μπαίνουν πολλά γκολ στα παιχνίδια». Τα ποσά που ο Κατανόσο προσέφερε στους συναδέλφους του έφταναν μέχρι και τις 10.000 ευρώ ένα παιχνίδι!

Ο Ιταλός συνεργαζόταν με δύο επιχειρηματίες από την Τοσκάνη, οι οποίοι είχαν πρακτορείο στοιχημάτων και συνελήφθησαν μαζί με αυτόν για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και αθλητική απάτη.

Μια αναμέτρηση ανάμεσα στην Μπενεβέντο και την Τσεζένα ήταν αυτή που τους... χρέωσε. Στο ματς αυτό, το οποίο διηύθυνε ο ίδιος ο Κατανόσο, το 76% των στοιχημάτων πονταρίστηκαν υπέρ της Μπενεβέντο και προέρχονταν από μικρές πόλεις της Καλαβρίας, πολύ κοντά στον τόπο καταγωγής του Ιταλού ρέφερι. Αυτό έδωσε πάτημα στις ιταλικές Αρχές να τον βάλουν στο στόχαστρό τους μέχρι να εξαρθρώσουν όλο το κύκλωμα.