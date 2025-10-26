Απίστευτο σκηνικό στο Νάπολι - Ίντερ: Άγριος καβγάς και... γαλλικά μεταξύ Κόντε και Λαουτάρο

Ο Αντόνιο Κόντε και ο Λαουτάρο Μαρτίνες διαπληκτίστηκαν έντονα, με τον παίκτη της Ίντερ να απευθύνεται στον Ιταλό κάνοντάς του μία χαρακτηριστική χειρονομία.

Σκηνές απείρου κάλλους είδαμε στο Νάπολι - Ίντερ (3-1) με τον Αντόνιο Κόντε και τον Λαουτάρο Μαρτίνες να ανταλλάσσουν μερικές κουβέντες στα «γαλλικά», ύστερα από μία φάση που σημειώθηκε στο 61ο λεπτό.

Ο Αργεντινός, που ξέρει καλά τον Κόντε από την κοινή τους θητεία στους Νερατζούρι, φάνηκε να του φωνάζει ειρωνικά «τα έκανες πάνω σου», κάνοντάς του σχετικές χειρονομίες. Ο Ιταλός τεχνικός, όπως ήταν φυσικό, δεν το άφησε να περάσει έτσι και του απάντησε σε ανάλογο ύφος, πιάνοντας τα γεννητικά του όργανα και λέγοντάς του να πάει να παίξει.

Η ατμόσφαιρα ήταν ήδη φορτισμένη, αφού η φιλοξενούμενη ομάδα μόλις είχε μειώσει με πέναλτι του Τσαλχάνογλου, κάνοντας το 2-1. Αυτή, ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους έχουν συγκρουστεί μέσα στο γήπεδο. Θυμίζουμε πως στην τελευταία σεζόν του Κόντε στην Ίντερ, το 2020-21, ο Λαουτάρο είχε θυμώσει όταν είχε βγει ως αλλαγή και είχε πετάξει ένα μπουκάλι, προκαλώντας τότε την οργή του προπονητή του. Όπως φαίνεται η κόντρα τους δεν έληξε ποτέ.