Απίστευτο σκηνικό στο Νάπολι - Ίντερ: Άγριος καβγάς και... γαλλικά μεταξύ Κόντε και Λαουτάρο
Σκηνές απείρου κάλλους είδαμε στο Νάπολι - Ίντερ (3-1) με τον Αντόνιο Κόντε και τον Λαουτάρο Μαρτίνες να ανταλλάσσουν μερικές κουβέντες στα «γαλλικά», ύστερα από μία φάση που σημειώθηκε στο 61ο λεπτό.
Ο Αργεντινός, που ξέρει καλά τον Κόντε από την κοινή τους θητεία στους Νερατζούρι, φάνηκε να του φωνάζει ειρωνικά «τα έκανες πάνω σου», κάνοντάς του σχετικές χειρονομίες. Ο Ιταλός τεχνικός, όπως ήταν φυσικό, δεν το άφησε να περάσει έτσι και του απάντησε σε ανάλογο ύφος, πιάνοντας τα γεννητικά του όργανα και λέγοντάς του να πάει να παίξει.
Η ατμόσφαιρα ήταν ήδη φορτισμένη, αφού η φιλοξενούμενη ομάδα μόλις είχε μειώσει με πέναλτι του Τσαλχάνογλου, κάνοντας το 2-1. Αυτή, ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους έχουν συγκρουστεί μέσα στο γήπεδο. Θυμίζουμε πως στην τελευταία σεζόν του Κόντε στην Ίντερ, το 2020-21, ο Λαουτάρο είχε θυμώσει όταν είχε βγει ως αλλαγή και είχε πετάξει ένα μπουκάλι, προκαλώντας τότε την οργή του προπονητή του. Όπως φαίνεται η κόντρα τους δεν έληξε ποτέ.
Madness in Italy 💀💀💀— KinG £ (@xKGx__) October 25, 2025
🗣️ Lautaro Martinez shouted at Conte:
You're terrified there, yeah, you're peeing yourself from fear!
Conte responded with intense anger, shouting:
“Go and score! Score! Score, you piece of crap!” pic.twitter.com/JTZEcYkWw8
