Η αστυνομία της Νάπολης πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επιχείρηση στο Largo Maradona, προχωρώντας σε κατασχέσεις παράνομων πάγκων και κλείνοντας τον χώρο εν μέσω αντιδράσεων.

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στη Νάπολη, στην ιστορική συνοικία «Largo Maradona», εκεί όπου δεσπόζει το εμβληματικό γκράφιτι του θρυλικού Ντιέγκο Μαραντόνα. Οι δημοτικές αρχές προχώρησαν σε μία αιφνιδιαστική επιχείρηση γύρω από το σημείο, κατάσχοντας κάθε είδους υλικό που είχε τοποθετηθεί ή πωλούνταν χωρίς σχετική άδεια. Μπλούζες, αφίσες, σουβενίρ και διάφορα αντικείμενα αφιερωμένα στον Αργεντινό θρύλο κατασχέθηκαν, ενώ σφραγίστηκε κι ένα μικρό παρεκκλήσι που φιλοξενούσε φωτογραφίες και προσωπικά αναμνηστικά του ίδιου.

Μετά την επιχείρηση, το μοναδικό πράγμα που παραμένει ορατό είναι το διάσημο γκράφιτι που καλύπτει την πρόσοψη του κτιρίου στη «Vico Emanuele De Deo», καθώς και το άγαλμα έξι μέτρων που είχε πρόσφατα δωρίσει Αργεντινός καλλιτέχνης. Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα πολλοί τουρίστες που βρίσκονταν στο σημείο έμειναν έκπληκτοι από την ξαφνική επέμβαση των αστυνομικών, με την πρόσβαση στην περιοχή να διακόπτεται προσωρινά για τους απαραίτητους ελέγχους.

Η αστυνομία προχώρησε επίσης σε κατασχέσεις πλανόδιων πάγκων και δύο καταστημάτων που λειτουργούσαν χωρίς τις νόμιμες άδειες, επιβάλλοντας πρόστιμα ύψους 5.000 ευρώ στους ιδιοκτήτες. Τα επεισόδια αυτά φαίνεται να σχετίζονται με το ότι ο δήμος δεν έδινε άδεια να λειτουργεί ο χώρος όλο το 24ωρο, κάτι που φαίνεται πως θα αλλάξει μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν.