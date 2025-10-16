Έτοιμη να μπει σε νέους οικονομικούς μπελάδες είναι η Γιουβέντους, την οποία και πάλι η UEFA έχει βάλει και πάλι στο μάτι.

Περίπου δύο χρόνια μετά την πολύκροτη υπόθεση Plusvalenza και το -15 που της είχε επιβληθεί τότε, η Γιουβέντους βρίσκεται ξανά μπλεγμένη σε λαβύρινθο οικονομικών ατασθαλιών.

Ο ιταλικός σύλλογος βρίσκεται και πάλι στο στόχαστρο της UEFA, η οποία ξεκίνησε επίσημη διαδικασία έρευνας για ενδεχόμενη παραβίαση των κανόνων του Financial Fair Play την τριετία των σεζόν 22/23, 23/24 και 24/25.

Για την ακρίβεια φαίνεται πως οι Μπιανκονέρι δεν κατάφεραν να περιορίσουν τη ζημία τους κάτω από το επιτρεπτό όριο των 60 εκατομμυρίων ευρώ για αυτή την περίοδο και δεν αποκλείεται να δεχθούν κυρώσεις. Ανάλογα με το βάρος των παραβιάσεων ενδέχεται να της επιβληθούν χρηματικά πρόστιμα αλλά και περιορισμοί σε μεταγραφές.

Η σχετική απόφαση της UEFA αναμένεται την άνοιξη του 2026. Υπενθυμίζουμε πως αυτή δεν είναι η μόνη ανοιχτή... οικονομική περιπέτεια για τη Γιουβέντους, η οποία στις αρχές του 2026 αναμένει επίσης την απόφαση για την προσφυγή του Κριστιάνο Ρονάλντο κατά της. Ο Πορτογάλος έχει καταγγείλει οικονομική διαφορά ανάμεσα σε αυτόν και τον σύλλογο από το Τορίνο.