Τον γύρο των social media κάνει ο... ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο ο Φάμπιο Γκρόσο επέλεξε να παρακολουθήσει - ή μάλλον να μην παρακολουθήσει - το πέναλτι της Σασουόλο στον αγώνα κόντρα στην Ελλάς Βερόνα.

Έχουμε δει παίκτες να γυρνούν την πλάτη, προπονητές να σκύβουν το κεφάλι προς το έδαφος. Δεν είναι ασυνήθιστο οι πρωταγωνιστές να... ζορίζονται να αντιμετωπίσουν μια εκτέλεση πέναλτι. Συνήθως όμως επιλέγουν να αποφεύγουν το «βασανιστήριο» με πιο ξεκάθαρο τρόπο. Σίγουρα όχι όπως το έκανε ο Φάμπιο Γκρόσο...

Ο προπονητής της Σασουόλο δεν άντεξε να δει την ομάδα του να εκτελεί από την άσπρη βούλα στη νίκη με 1-0 επί της Βερόνα και έγινε viral. Κυρίως γιατί δίχασε τους ποδοσφαιρόφιλους με το στυλ του. Άλλοι πίστεψαν πως απλά έτσι βιώνει την αγωνία του, άλλοι πως προσεύχεται και άλλοι πως... κοιμάται, αφού είναι αλήθεια πως ο Ιταλός legend έκλεισε τα μάτια του στον πάγκο σαν να τον έχει... γλυκοπάρει. Όπως και να έχει πάντως, η δουλειά έγινε, αφού ο Πιναμόντι σκόραρε με διπλή προσπάθεια και «ανακούφισε» τον Γκρόσο.