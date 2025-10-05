Ισοπαλία με «νικήτρια» την Νάπολι στο Τορίνο, εκεί όπου Γιουβέντους και Μίλαν έμειναν στο 0-0 και μοιράστηκαν από έναν βαθμό. Οι ανώτεροι Ροσονέρι έχασαν πέναλτι με τον Πούλισικ στο δεύτερο μέρος.

Η φορμαρισμένη Μίλαν ήθελε τη νίκη απέναντι στην Γιουβέντους στο Τορίνο για να πιάσει τη Νάπολι στην κορυφή της Serie A, όμως οι Μπιανκονέρι της έβαλαν... φρένο. Καλύτερη η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι στην επιστροφή του στο «Allianz Stadium» με μοιραίο τον Πούλισικ που έχασε πέναλτι στο 53'. Ευκαιρίες σπατάλησε και ο Λεάο, με το ισόπαλο 0-0 να φέρνει τους Ροσονέρι στην 3η θέση με 13 βαθμούς, στο -2 από την κορυφή, ενώ η ομάδα του Ιγκόρ Τούντορ ακολουθεί με 12 βαθμούς.

Οι δύο ομάδες προσέφεραν λίγο θέαμα σε ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, αφού αμφότερες ήταν προσεκτικές και το τέμπο αρκετά χαμηλό μέχρι το ημίωρο. Στο 32' σημειώθηκε η πρώτη κλασική ευκαιρία με το σλάλομ του Χιμένες ο οποίος εκτέλεσε τον Ντι Γκρεγκόριο από πλάγια θέση, αλλά εκείνος μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια. Λίγο πριν το ημίχρονο, ο Χιμένες απείλησε και πάλι για την Μίλαν, η οποία βγήκε στην κόντρα, όμως η κεφαλιά του Μεξικανού πέρασε άουτ. Αρκετά δραστήριοι για τους γηπεδούχους στο πρώτο μέρος οι ΜακΚένι και Κονσεϊσάο.

Ο Πούλισικ «κλώτσησε» την ευκαιρία

Η εικόνα του αγώνα βελτιώθηκε στο δεύτερο μέρος, οι δύο ομάδες ανέβασαν την απόδοσή τους με την Μίλαν να έχει τις καλύτερες ευκαιρίες για να φτάσει στο γκολ. Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε όμως στο 48' όταν ο Γκάτι βρέθηκε απέναντι από τον Μενιάν, με τον τελευταίο να αποκρούσει εντυπωσιακά. Στο 53' η Μίλαν κέρδισε πέναλτι με τον Χιμένες, ο Πουίλισικ ανέλαβε να το εκτελέσει, έστειλε όμως την μπάλα άουτ και έχασε την τεράστια ευκαιρία να βάλει μπροστά την ομάδα του. Τούντορ και Αλέγκρι ανακάτεψαν την τράπουλά τους στη συνέχεια. Ο Λεάο, μόλις πέντε λεπτά μετά την είσοδό του στο ματς, λίγο έλειψε να σκοράρει αλλά αστόχησε από το μισό μέτρο με την προσπάθειά του να καταλήγει άουτ. Η Γιουβέντους δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Μενιάν στο υπόλοιπο παιχνίδι και η Μίλαν λίγο έλειψε να «κλέψει» τη νίκη στο φινάλε, αλλά η ενέργεια του Λεάο κόπηκε αυτή τη φορά από τον Ντι Γκρεγκόριο που κράτησε την εστία του ανέπαφη.

Γιουβέντους (Ιγκόρ Τούντορ): Ντι Γκρεγκόριο, Γκάτι, Ρουγκάνι (86' Κόστιτς), Κέλι, Καλούλου, Λοκατέλι, ΜακΚένι, Καμπιάσο, Κονσεϊσάο (68' Οπεντά), Γιλντίζ (68' Βλάχοβιτς), Ντέιβιντ (68' Τουράμ)

Μίλαν (Μασιμιλιάνο Αλέγκρι): Μενιάν, Τομόρι, Γκάμπια, Πάβλοβιτς, Σαλεμάκερς, Φοφανά (63' Λόφτους-Τσικ), Μόντριτς, Ραμπιό, Μπαρτεσάγκι, Χιμένες (63' Λεάο), Πούλισικ (74' Ενκουνκού)