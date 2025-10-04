Με γκολ στο 13ο (!) λεπτό των καθυστερήσεων, η Λάτσιο απέσπασε δραματικά την ισοπαλία από την Τορίνο (3-3). Σπουδαίο τρίποντο της Λέτσε στην έδρα της Πάρμα (1-0).

Απίθανη ματσάρα δίχως νικητή στη Ρώμη, εκεί όπου Λάτσιο και Τορίνο πάλεψαν για περισσότερα από 100 λεπτά ώστε στο τέλος να... ισορροπήσουν στο δραματικό 3-3. Έτσι συνεχίζουν στη 13η και 16η θέση της Serie A αντίστοιχα.

Η Γκρανάτα άνοιξε το σκορ με τον Σιμεόνε στο 16ο λεπτό αλλά με δύο γκολ του Καντσελιέρι οι Λατσιάλοι έκαναν την ανατροπή πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους. Μόνο που οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με το ίδιο νόμισμα και γύρισαν κι αυτοί το παιχνίδι με Άνταμς (73') και Κόκο (90+2') αγκαλιάζοντας το τρίποντο. Η Λάτσιο όμως δεν είχε πει την τελευταία της κουβέντα και στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Κατάλντι ευστόχησε στο πέναλτι που της δόθηκε μέσω VAR και της χάρισε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Λίγο νωρίτερα, η Λέτσε πήρε σπουδαίο τρίποντο και ξεμύτισε από τη ζώνη του υποβιβασμού. Οι Σαλεντίνι με γκολ του Σοτίλ από το 38ο λεπτό πήραν το «διπλό» στην έδρα της Πάρμα και την «έπιασαν» στους πέντε βαθμούς και τη 15η θέση.