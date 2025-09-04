Παίκτης της Σαμπντόρια κατάφερε να σώσει γυναίκα που μαχαιρώθηκε στον δρόμο

Ο παίκτης της Σαμπντόρια, Αλεσάντρο Μπελλέμο κατάφερε να σώσει μια γυναίκα που μαχαιρώθηκε στους δρόμους της Ιταλίας.

Ο Αλεσάντρο Μπελλέμο, παίκτης της Σαμπντόρια, κατάφερε και έσωσε μια γυναίκα που μαχαιρώθηκε στους δρόμους της Ιταλίας σύμφωνα με το «Gazzetta Dello Sport». Με την βοήθεια του αδερφού, έδρασαν με ψυχραιμία και κάλεσαν αμέσως βοήθεια.

Πιο συγκεκριμένα, η επίθεση έγινε στο Σοτομαρίνα του Βένετο όπου ο ποδοσφαιριστής περνούσε οικογενειακές στιγμές. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του εκεί, άκουσε με τον αδερφό του κραυγές που προέρχονταν απο την τουρίστρια Μόνικα Γκριμ που ζει στην Γερμανία, η οποία μόλις είχε μαχαιρωθεί από έναν 25χρονο ψυχικά ασταθή Ιταλό όσο έκανε βόλτα τον σκύλο της.

Τα αδέρφια Μπελλέμο έτρεξαν αμέσως στον δρόμο και συνόδευσαν την άτυχη γυναίκα μέχρι την είσοδο του σπιτιού τους με την βοήθεια όσων ήξεραν γερμανικά. Η γυναίκα, αρχικά είχε την συνείδησή της, αλλά σταδιακά έχανε δυνάμεις από τα τραύματά, ενώ ρωτούσε συνεχώς για τον σκύλο της.

Η αμεση κινητοποίηση των Μπελλέμο, με το να τρέξουν για βοήθεια και να καλέσουν άμεσα ασθενοφόρο, ουσιαστικά έσωσε την ζωή της Μόνικα Γκριμ.