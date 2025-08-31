Γιουβέντους: Έκλεισε εξτρέμ, δικός της ο Ζεγκρόβα της Λιλ με 20 εκατ. ευρώ
Ακόμα μια προσθήκη από τη Λιλ ετοιμάζεται να ανακοινώσει η Γιουβέντους, Αφού νωρίτερα απέκτησε ως ελεύθερο τον Τζόναθαν Ντέιβιντ που για χρόνια «πυροβολούσε» με τους Λιλουά στα γήπεδα της Γαλλίας, πλέον ετοιμάζεται να ντύσει στα ασπρόμαυρα και τον πρώην συμπαίκτη του, Εντόν Ζεγκρόβα.
Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο ομάδες έχουν έρθει σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Κοσοβάρου δεξιού εξτρέμ, ο οποίος αναμένεται να κοστίσει στους Μπιανκονέρι το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ.
Από την πλευρά του ο 26χρονος έχει ανάψει ήδη το πράσινο φως για τη μετακόμισή του στο Τορίνο, αποχωρώντας από τη Λιλ μετά από μια τριετία στη Ligue 1.
Λόγω προβλημάτων στους προσαγωγούς, ο Ζεγκρόβα την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε συνολικά σε μόλις 21 αγώνες με τη φανέλα της Λιλ με απολογισμό οκτώ γκολ και δυο ασίστ.
🚨⚪️⚫️ Edon Zhegrova to Juventus, here we go! Deal done and exclusive story confirmed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025
Lille accept package in excess of €20m as Zhegrova wanted Juventus move with personal terms agreed.
New winger for Igor Tudor. 🇽🇰 pic.twitter.com/KbQXGuLVOd
