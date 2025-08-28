Χρήστος Παπαδόπουλος: Κλείνει στην Αταλάντα, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα
Στην Ιταλία θα παραμείνει ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός της Τζένοα θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μπέργκαμο για λογαριασμό της Αταλάντα. Οι δυο πλευρές φέρεται να έχουν έρθει σε συμφωνία για τον δανεισμό του 20χρονου, ενώ στο deal συμπεριλαμβάνεται και οψιόν αγοράς.
Εφόσον η Αταλάντα πειστεί και αποφασίσει να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του Παπαδόπουλου το επόμενο καλοκαίρι, τότε αυτόματα θα δεσμεύσει τον ποδοσφαιριστή με τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.
Όπως αναφέρει μάλιστα το σχετικό δημοσίευμα, οι υπογραφές αναμένεται να πέσουν την Παρασκευή (29/8), οι οποίες θα κλειδώσουν και με τη βούλα τη μετακίνηση. Την περσινή σεζόν ο Παπαδόπουλος είχε παραχωρηθεί δανεικός στις ακαδημίες της Γιουβέντους, καταγράφοντας συνολικά 19 συμμετοχές με απολογισμό ένα γκολ.
🚨 Excl. - Expected tomorrow the signing of Christos #Papadopoulos with #Atalanta. Contract until 2029 (1+3). He arrives from #Genoa on loan with the option to buy. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 28, 2025
