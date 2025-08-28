Στο Μπέργκαμο φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του Χρήστος Παπαδόπουλος, με ιταλικό δημοσίευμα να αποκαλύπτει συμφωνία της Αταλάντα με τη Τζένοα για τον δανεισμό του με οψιόν αγοράς.

Στην Ιταλία θα παραμείνει ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός της Τζένοα θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μπέργκαμο για λογαριασμό της Αταλάντα. Οι δυο πλευρές φέρεται να έχουν έρθει σε συμφωνία για τον δανεισμό του 20χρονου, ενώ στο deal συμπεριλαμβάνεται και οψιόν αγοράς.

Εφόσον η Αταλάντα πειστεί και αποφασίσει να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του Παπαδόπουλου το επόμενο καλοκαίρι, τότε αυτόματα θα δεσμεύσει τον ποδοσφαιριστή με τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Όπως αναφέρει μάλιστα το σχετικό δημοσίευμα, οι υπογραφές αναμένεται να πέσουν την Παρασκευή (29/8), οι οποίες θα κλειδώσουν και με τη βούλα τη μετακίνηση. Την περσινή σεζόν ο Παπαδόπουλος είχε παραχωρηθεί δανεικός στις ακαδημίες της Γιουβέντους, καταγράφοντας συνολικά 19 συμμετοχές με απολογισμό ένα γκολ.