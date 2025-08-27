Στη Μόντσα φαίνεται πως θα συνεχίσει τελικά την καριέρα του ο Αγκουστίν Αλβάρες, παρά τα δημοσιεύματα από την Αργεντινή που τον συνέδεσαν με τον Παναθηναϊκό.

Στη Serie B και τη Μόντσα φαίνεται πως θα συνεχίσει τελικά την καριέρα του ο Αγκουστίν Αλβάρες. Παρά τα δημοσιεύματα από την Αργεντινή που συνέδεσαν την περίπτωση του Ουρουγουανού επιθετικού με τον Παναθηναϊκό, μόλις λίγες ώρες αργότερα νέα σενάρια διέψευσαν τη σχετική φημολογία.

Συγκεκριμένα ο εγκεκριμένος δημοσιογράφος, Θέσαρ Λουίς Μέρλο, αποκαλύπτει πως στην πραγματικότητα θα αποτελέσει τη νέα ενίσχυση της Μόντσα στη γραμμή κρούσης, καθώς η πρώην ομάδα του Κυριακόπουλου έκλεισε το deal με τη Σασουόλο για τον δανεισμό του Ουρουγουανού με οψιόν αγοράς.

Πλέον ο Αλβάρες αναμένεται να καταφτάσει αύριο στην ιταλική πόλη για να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και κατόπιν να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα.

Θυμίζουμε πως η Σασουόλο είχε εκταμιεύσει το ποσό των 12 εκατομμυρίων ευρώ για να τον κάνει δικό της από την Πενιαρόλ, της οποίας αποτέλεσε την μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία της, ισοφαρίζοντας εκείνη του Ντάργουιν Νούνιες στην Αλμερία.

Ο 24χρονος έπαιξε 23 παιχνίδια με την Σασουόλο ενώ πήγε και δύο φορές δανεικός σε Σαμπντόρια και Έλτσε. Την περσινή σεζόν την πέρασε στην ισπανική ομάδα, η οποία βρισκόταν στην La Liga 2. Εκεί είχε 40 συμμετοχές, κατά τις οποίες σκόραρε εννέα γκολ κι έδωσε δύο ασίστ σε περισσότερα από 2.500 λεπτά.