Προς ναυάγιο οδηγείται του Μπονιφέις στη Μίλαν, καθώς ο 24χρονος φορ δεν πέρασε τα ιατρικά και αναμένεται να επιστρέψει στη Γερμανία.

Ο εκλεκτός της Μίλαν για την κορυφή της επίθεσής της ήταν ο Βίκτορ Μπονιφέις, ωστόσο η επιθυμία της να τον εντάξει στο ρόστερ της αντί 24 εκατομμυρίων ευρώ φαίνεται πως δε θα εκπληρωθεί.

Ο διεθνής Νιγηριανός βρισκόταν τις τελευταίες μέρες στο Μιλάνο προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τα τυπικά για το δανεισμό του από τη Λεβερκούζεν. Οι άνθρωποι των Ροσονέρι, ωστόσο έχουν δεύτερες σκέψεις μετά τα ιατρικά του τεστ, επομένως η μεταγραφή ματαιώθηκε.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο σύντομα θα του ανακοινώσουν την απόφασή τους, όμως κατά πάσα πιθανότητα το deal δε θα κλείσει.

Ταυτόχρονα, τις τελευταίες ώρες η Μίλαν κινείται και για τον Κόνραντ Χάρντερ της Σπόρτινγκ, για τον οποίο δίνει 27 εκατ. συν τα μπόνους. Ο Δανός σέντερ φορ προοριζόταν για την «αιχμή του δόρατος» στα Λιοντάρια και η αποχώρησή του αναμένεται να επηρεάσει και την υπόθεση του Φώτη Ιωαννίδη, καθώς σε αυτήν την περίπτωση η πρωταθλήτρια Πορτογαλίας θα χρειάζεται άμεσα δύο σέντερ φορ...