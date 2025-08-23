Ντέσερς: Στη λίστα των Βερόνα και Κρεμονέζε, σύμφωνα με τους Ιταλούς
Η ΑΕΚ πήρε τον Λούκα Γιόβιτς για την επίθεσή της, ωστόσο η περίπτωση του Σίριλ Ντέσερς εξακολουθεί να μην την αφήνει ασυγκίνητη. Ο Νιγηριανός σέντερ φορ φαίνεται πως είναι πιθανό να αποχωρήσει από τη Ρέιντζερς και απασχολεί την Ένωση.
Όμως, όχι μόνο αυτή. Όπως μετέδωσε, ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα, υπάρχει ενδιαφέρον για αυτόν και από την Ιταλία. Συγκεκριμένα και η Ελλάς Βερόνα και η Κρεμονέζε τον έχουν στη λίστα τους, καθώς αναζητούν επιθετικό και ο Ντέσερς φαντάζει ιδανική περίπτωση για αυτές. Υπενθυμίζουμε πως αμφότερες αγωνίζονται στη Serie A και η Βερόνα, που έχει εγκατασταθεί στα σαλόνια τα τελευταία χρόνια και η νεοφώτιστη Κρεμονέζε.
Στην ομάδα από την Κρεμόνα μάλιστα, ο Ντέσερς αγωνίστηκε τη σεζόν 2022-23, πριν πάρει μεταγραφή για τη Ρέιντζερς. Με τους Σκωτσέζους μετρά 52 γκολ και 17 ασίστ σε 115 εμφανίσεις όλες τις διοργανώσεις.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.