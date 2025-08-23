Ο Σίριλ Ντέσερς... φλερτάρει πολύ καιρό με την ΑΕΚ, αλλά πλέον στο παιχνίδι της απόκτησής του μπαίνουν και η Βερόνα με την Κρεμονέζε.

Η ΑΕΚ πήρε τον Λούκα Γιόβιτς για την επίθεσή της, ωστόσο η περίπτωση του Σίριλ Ντέσερς εξακολουθεί να μην την αφήνει ασυγκίνητη. Ο Νιγηριανός σέντερ φορ φαίνεται πως είναι πιθανό να αποχωρήσει από τη Ρέιντζερς και απασχολεί την Ένωση.

Όμως, όχι μόνο αυτή. Όπως μετέδωσε, ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα, υπάρχει ενδιαφέρον για αυτόν και από την Ιταλία. Συγκεκριμένα και η Ελλάς Βερόνα και η Κρεμονέζε τον έχουν στη λίστα τους, καθώς αναζητούν επιθετικό και ο Ντέσερς φαντάζει ιδανική περίπτωση για αυτές. Υπενθυμίζουμε πως αμφότερες αγωνίζονται στη Serie A και η Βερόνα, που έχει εγκατασταθεί στα σαλόνια τα τελευταία χρόνια και η νεοφώτιστη Κρεμονέζε.

Στην ομάδα από την Κρεμόνα μάλιστα, ο Ντέσερς αγωνίστηκε τη σεζόν 2022-23, πριν πάρει μεταγραφή για τη Ρέιντζερς. Με τους Σκωτσέζους μετρά 52 γκολ και 17 ασίστ σε 115 εμφανίσεις όλες τις διοργανώσεις.