Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα η Ραπίντ Βουκουρεστίου θέλει τον Χρήστο Παπαδόπουλο της Τζένοα.

Ο Νικολό Σκίρα ανέφερε σε σημερινή του δημοσίευμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ πως ο Χρήστος Παπαδόπουλος της Τζένοα βρίσκεται στο στόχαστρο της Ραπίντ Βουκουρεστίου. Ο 20χρονος Έλληνας επιθετικός μέσος αγωνίστηκε πέρυσι ως δανεικός με την φανέλα της Κ23 της Γιουβέντους.

Με την φανέλα της έπαιξε 19 παιχνίδια στην τρίτη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου σκοράροντας ένα γκολ. Το συμβόλαιο του νεαρού παίκτη λήγει το καλοκαίρι του 2026 με την Τζένοα κι έτσι εκείνη κινδυνεύει να τον χάσει ως ελεύθερο.

Υπενθυμίζουμε πως η ιταλική ομάδα ήταν εκείνη που απέκτησε τον Χρήστο Παπαδόπουλο από τον Ηρακλή Λάρισας με ελεύθερη μεταγραφή το καλοκαίρι του 2022. Συνολικά έχει πραγματοποιήσει 47 συμμετοχές με την Κ17 των Γενοβέζων έχοντας σκοράρει και 17 γκολ και δώσει έξι ασίστ ενώ έχει πραγματοποιήσει και το ντεμπούτο του με το ιταλικό κλαμπ στις 5/5/2024 σ' ένα εκτός έδρας 3-3 με την Μίλαν, όπου είχε μπει αλλαγή προς το τέλος του αγώνα.