ΠΑΟΚ, μεταγραφές: Ο Σεντίρα «κλείνει» στην Ουντινέζε
Στην Ουντινέζε θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ουαλίντ Σεντίρα, ο οποίος ήταν στα «ραντάρ» του ΠΑΟΚ. Ο 27χρονος Μαροκινός επιθετικός δεν κατάφερε να βρει θέση στο ρόστερ της Νάπολι για τη νέα σεζόν και, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία, με την Ουντινέζε να του προσφέρει την πιο ελκυστική προοπτική.
Παρότι ο ΠΑΟΚ είχε δείξει έντονο ενδιαφέρον και είχε καταθέσει επίσημη πρόταση στη Νάπολι, ο Σεντίρα φαίνεται να προτιμά τη συνέχιση της πορείας του στη Serie A. Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο Νικολό Σίρα, ο παίκτης είναι «ένα βήμα» πριν υπογράψει με την Ουντινέζε, με τις ιατρικές εξετάσεις να έχουν προγραμματιστεί για τη Δευτέρα στη Villa Stuart.
Η συμφωνία προβλέπει δανεισμό με κόστος 500.000 ευρώ και οψιόν αγοράς στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.Το συμβόλαιο του Σεντίρα με την Ουντινέζε είναι ήδη έτοιμο και προβλέπει διάρκεια έως το 2030 (1+4 έτη).
#Udinese are planning Walid #Cheddira’s medicals at Villa Stuart on Monday. #transfers https://t.co/K5EOnQykoL— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 16, 2025
