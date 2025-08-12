Σεσκ Φάμπρεγκας και Άλβαρο Μοράτα θα επανενωθούν στην Κόμο, που ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Ισπανού επιθετικού.

Η Κόμο έχει νέο επιθετικό. Και όχι έναν οποιοδήποτε επιθετικό, αλλά τον αρχηγό της εθνικής Ισπανίας. Ο λόγος για τον Άλβαρο Μοράτα, που θα συνεχίσει την καριέρα του στους Μπιανκομπλού ως δανεικός - με υποχρεωτική οψιόν αγοράς - από τη Μίλαν.

Έτσι, ο Ισπανός διεθνής θα έχει... reunion με τον καλό του φίλο Σεσκ Φάμπρεγκας, ο οποίος πίεσε για τη μεταγραφή του και η διοίκηση της Κόμο εκπλήρωσε την επιθυμία του. Ο κόουτς της Κόμο ήθελε πολύ να δουλέψει με τον Μοράτα και δήλωσε πολύ ικανοποιημένος με αυτή την εξέλιξη.

The Lake Welcomes a Champion 🌊



«Γνωρίζω τον Άλβαρο εδώ και πολλά χρόνια και πάντα θαύμαζα τον τρόπο που παίζει και τη συμπεριφορά του. Είναι ένας έξυπνος επιθετικός που έχει ανταποκριθεί στις πιο κρίσιμες στιγμές και ένας συμπαίκτης που ανεβάζει το ηθικό όλων γύρω του. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε εδώ στην Κόμο», είπε ο Σεσκ.

Την περυσινή σεζόν, ο Μοράτα... μοιράστηκε ανάμεσα στη Μίλαν και τη Γαλατάσαραϊ μετρώντας συνολικά 13 γκολ και 5 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.