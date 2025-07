Πάρα το γεγονός ότι όλα έδειχναν πως ο Αλμπέρτο Κόστα θα καταλήξει στη Σπόρτινγκ, τελικά κάτι τέτοιο δε θα συμβεί καθώς η Πόρτο παρουσίασε μία πιο επικερδή προσφορά στη Γιουβέντους.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του έγκυρου Ιταλού δημοσιογράφου Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η συμφωνία μεταξύ Σπόρτινγκ και Γιουβέντους για την απόκτηση του δεξιού μπακ Αλμπέρτο Κόστα δε θα προχωρήσει καθώς η Πόρτο παρουσίασε μια πιο συμφέρουσα προσφορά στον ιταλικό σύλλογο για την απόκτηση του παίκτη.

Συγκεκριμένα η Πόρτο προσφέρει τον Ζοάο Μάριο συν 3 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του Πορτογάλου μπακ, ενώ διατίθεται ακόμη να δώσει και ένα ποσοστό μεταπώλησης στη «γηραιά κυρία».

Αν τελικά προχωρήσει το deal μεταξύ Πόρτο και Γιουβέντους, τότε το κενό στη θέση του δεξιού οπισθοφύλακα της Σπόρτινγκ θα παραμείνει κενό, με τους πρωταθλητές Πορτογαλίας να αναθερμαίνουν ήδη την υπόθεση Βαγιαννίδη, με τον νεαρό Έλληνα πάντως να ξεκαθαρίζει ότι την δεδομένη στιγμή το μυαλό του είναι αποκλειστικά στους διπλούς αγώνες του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ρέιντζερς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.

🚨 EXCLUSIVE: Juventus have been offered potential swap deal by FC Porto.



Alberto Costa would join FC Porto and Juventus would get João Mário as RB.



Juve would also receive €3m fee.



🟢⚠️ Sporting CP had also held talks with Juventus for Alberto Costa and Hjulmand. pic.twitter.com/WkdkkxDgEl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2025