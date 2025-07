Γόνιμες επαφές με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του Τζέιντον Σάντσο φαίνεται πως έχει κρατήσει η Γιουβέντους, με τον Άγγλο να είναι ανοικτός μπροστά στη μετακόμιση στην Ιταλία.

Ο Τζέιντον Σάντσο επέστρεψε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά την απόφαση της Τσέλσι να μην ενεργοποιήσει τη ρήτρα αγοράς του, όμως αυτό δεν σημαίνει πως θα παραμείνει στο Μάντσεστερ.

Το πιθανότερο αυτή τη στιγμή είναι πως δεν θα παραμείνει ούτε στην Αγγλία, με την Ιταλία και τη Serie A φαντάζει ως o πιθανότερος προορισμός.

Σύμφωνα άλλωστε με το «Sky Sports», η Γιουβέντους έχει αναθερμάνει το ενδιαφέρον για την απόκτηση του Άγγλου, με τις πρώτες επαφές μάλιστα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να παρουσιάζονται γόνιμες.

Από την πλευρά του ο Σάντσο παρουσιάζεται δεκτικός μπροστά στην προοπτική της Serie A και του ιταλικού ποδοσφαίρου. Την περσινή περίοδο ο 25χρονος εξτρέμ κατέγραψε συνολικά 42 συμμετοχές, με απολογισμό πέντε γκολ και δέκα ασίστ ως δανεικός στην Τσέλσι.

Juventus are in 'positive' talks with Manchester United over a potential move for Jandon Sancho ✍️



Sancho is understood to be open to a move to the Serie A club after failing to agree terms with Chelsea following a loan spell last season 🔁 pic.twitter.com/Y1GGaelegS