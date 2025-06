Τα αλλάζει όλα ο Αλέγκρι: Οι 12 παίκτες που θέλει να φύγουν άμεσα από τη Μίλαν!

Ο 57χρονος τεχνικός ετοιμάζει σαρωτικές αλλαγές στο ρόστερ των «Ροσονέρι», με 12 ποδοσφαιριστές να βρίσκονται στην λίστα αποχώρησης.

Η νέα Μίλαν του Μαξ Αλέγκρι αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Όχι τόσο λόγω των κινήσεων που έχει κάνει, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να προχωρήσει σε κάποιο «σπουδαίο» deal.

Πολύ περισσότερο εξαιτίας των αλλαγών που αναμένονται στο ρόστερ της. Σύμφωνα με Ιταλό ρεπόρτερ, ο 57χρονος προπονητής έχει ετοιμάσει μια λίστα με 12 ποδοσφαιριστές που θα ήθελε να αποχωρήσουν το προσεχές καλοκαίρι από τους «Ροσονέρι».

Οι κίπερ Τερατσιάνο και Βάσκεζ δεν βρίσκονται στα πλάνα του Αλέγκρι, ενώ εκτός αυτών είναι και οι αμυντικοί Έμερσον, Τιαό και φυσικά ο Τεο Ερναντέζ που ετοιμάζεται να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Αλ Χιλάλ.

Στα των χαφ, δεν υπολογίζονται οι Μούσα, Μπενάσερ και Αντλί, ενώ όσον αφορά την επιθετική γραμμή, πολύ δύσκολα θα παραμείνουν οι Όκαφορ, Τσουκουέζε, Κολόμπο και Λάζετιτς.

