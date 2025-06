Ο Κάρλος Κουέστα, ένας από τους έμπιστους βοηθούς του Μικέλ Αρτέτα άφησε την Άρσεναλ, ανακοινώθηκε ως προπονητής από την Πάρμα και είναι έτοιμος να γράψει ιστορία στην Serie A.

Η αποχώρηση του Κριστιάν Κίβου από τον πάγκο της Πάρμα για λογαριασμό της Ίντερ, έβαλε τους Τζιαλομπλού σε αναζήτηση νέου προπονητή για να αντικαταστήσει τον 44χρονο τεχνικό.

Και τον βρήκε όχι στο πρόσωπο ενός «δοκιμασμένου» προπονητή, αλλά σε έναν... νέο στο ρόλο! Ο λόγος για τον Κάρλος Κουέστα, τον πρώην -πλέον- βοηθό του Μικέλ Αρτέτα στην Άρσεναλ. Το απόγευμα της Πέμπτης (19/06), η Πάρμα ανακοίνωσε την πρόσληψή του και σε ηλικία μόλις 29 ετών ο Κουέστα θα γίνει ο πιο νεαρός προπονητής στην ιστορία της Serie A!

Ο Ισπανός θεωρείται ως ένας από τους πολλά υποσχόμενους νεαρούς προπονητές και πλέον είναι έτοιμος για την μεγαλύτερη πρόκληση στην καριέρα του. Από τον Αύγουστο του 2020 βρίσκεται στο πλευρό του Μικέλ Αρτέτα στην Άρσεναλ. Μετακόμισε στο Λονδίνο από τη Γιουβέντους U17 όπου εργαζόταν επίσης ως βοηθός προπονητή (2018-2020), ενώ είχε ξεκινήσει την προπονητική του καριέρα από την U17 της Ατλέτικο Μαδρίτης (2014-2018).

Γρήγορα έγινε ένας από τους πιο έμπιστους του Αρτέτα δίνοντας έμφαση στη βελτίωση της τακτικής κατανόησης μεταξύ των παικτών, στους οποίους μάλιστα ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.

📲 Carlos Cuesta’s farewell message to Arsenal. 🥹



🗣️ “Because of the quality of its people, I’m convinced that the best moments for this football club are still yet to come. Enjoy the journey, because it is a very exciting one.”



Wishing you the very best, @carl0scuesta! ❤️ pic.twitter.com/TOr0T9VtCA