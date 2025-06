Ο Νταμιέν Κομολί ανακοίνωσε ότι η Γιουβέντους θα συνεχίσει με τον Ιγκόρ Τούντορ στην άκρη του πάγκου της και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η Γιουβέντους δε θα συνεχίσει την αναζήτηση προπονητή εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, καθώς οι Μπιανκονέρι αποφάσισαν να πορευτούν με τον Ιγκόρ Τούντορ και τη νεά σεζόν. Ο Νταμιέν Κομολί, που ανέλαβε καθήκοντα γενικού διευθυντή, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στην οποία επιβεβαίωσε ότι η ομάδα έχει πάρει την απόφαση να κρατήσει τον Κροάτη τεχνικό.

Αρχικά είχε συμφωνηθεί να μείνει και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, όπως πλέον υπάρχει πρόθεση η συνεργασία των δύο πλευρών να συνεχίσει και μετά την επόμενη χρονιά. Η ομάδα του Τορίνο είναι ευχαριστημένη με τα όσα έχει κάνει ο Τούντορ στο μικρό διάστημα που βρίσκεται στον πάγκο της, καθώς κατάφεραν να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στο Champions League του 2025-26, «όνειρο» το οποίο έμοιαζε να έχει χαθεί επί εποχής Μότα.

Ο Ιγκόρ Τούντορ έχει την εμπιστοσύνη των παικτών της Γιουβέντους που μιλούν με ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια για εκείνον, ενώ επιθυμούσε με τη σειρά του να συνεχίσει το έργο που ανέλαβε τον περασμένο Μάρτιο.

🚨‼️BREAKING: Damien Comolli confirms that Igor Tudor will be Juventus’ coach for next season. pic.twitter.com/qQogOICmTf