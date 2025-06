Ο Πορτογάλος winger βλέπει τον εαυτό του εκτός Μίλαν και φρόντισε να ενημερώσει τους ανθρώπους του συλλόγου, οι οποίοι θα ακούσουν προσφορές των 70 εκατ. ευρώ και άνω για την παραχώρησή του.

Περισσότερο εκτός παρά εντός Μίλαν βλέπει τον εαυτό του για τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Ραφαέλ Λεάο. Ο Πορτογάλος εξτρέμ επιθυμεί μια νέα πρόκληση στην καριέρα του μετά από 6 χρόνια και 2 τίτλους (πρωτάθλημα, Σούπερ Καπ) στο «Σαν Σίρο».

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο Λεάο ενημέρωσε τους ανθρώπους των «Ροσονέρι» για αυτή του την επιθυμία, ύστερα από μια σεζόν στην οποία μέτρησε 12 γκολ και 13 ασίστ σε 50 συμμετοχές. Όπως αναφέρει ο Γερμανός ρεπόρτερ, ο ιταλικός σύλλογος αναμένεται να ζητήσει τουλάχιστον 70 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του 25χρονου.

Ο Λεάο βρίσκεται εδώ και καιρό στη λίστα της Μπάγερν Μονάχου, η οποία έχει κάνει κάποιες διερευνητικές επαφές και τηλεφωνήματα, χωρίς ωστόσο -μέχρι στιγμής- κάτι χειροπιαστό. Οι Βαυαροί ψάχνουν παίκτη για αντικατάσταση των Κομάν/Σανέ και ο άσος της Μίλαν μοιάζει ιδανική, αλλά όχι εύκολη περίπτωση.

🚨🆕 Rafael #Leao wants to leave AC Milan – and the club have been informed!



Understand they want at least €70m guaranteed.



Leao is on FC Bayern’s list, as exclusively revealed. There has been contact and phone calls, but nothing is advanced or concrete at this stage. Bayern… pic.twitter.com/TdplOkADg6