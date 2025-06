Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, η Μίλαν έχει βάλει στο μάτι τον Λούκα Μόντριτς που μένει ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Λούκα Μόντριτς μένει ελεύθερος από την Ρεάλ Μαδρίτης μετά απο 13 χρόνια και 591 συμμετοχές με τη φανέλα της κι ετοιμάζεται για τα τελευταία παιχνίδια του με τους Μερένγκες στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων (15/6-13/7).

O νέος γενικός διευθυντής της Μίλαν, ο Ίγκλι Τάρε μαζί με τον νέο προπονητή της, Μασιμιλιάνο Αλέγκρι επιθυμούν να φέρουν τον 39 χρόνο στο Μιλάνο για έναν τελευταίο «χορό» , σύμφωνα με δημοσιεύμα της Gazzetta dello Sport.

Ο Κροάτης μέσος τη σεζόν που πέρασε κατέγραψε συνολικά με τη φανέλα της Βασίλισσας 57 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με τέσσερα γκολ κι εννέα ασίστ. Αυτό σημαίνει ότι παρά την ηλικία του ο Μόντριτς θα καταφέρει να ανταπεξέλθει στις εγχώριες διοργανώσεις της Ιταλίας (Serie A,Κύπελλο Ιταλίας και Super Cup Ιταλίας).

Επιπλέον όταν ο Κροάτης έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, ήταν θερμός υποστηρικτής των Ροσονέρι, επομένως τώρα θα έχει την ευκαιρία να εκπληρώσει ένα παιδικό του όνειρο, όντας παίκτης παγκόσμιας κλάσης.

Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που ιταλική ομάδα έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Κροάτη. Το καλοκαίρι του 2018 αφού κατέκτησε την Χρυσή Μπάλα, το Champions League με τη Ρεάλ και οδήγησε την Κροατία στον τελικό του Μουντιάλ, η Ίντερ προσπάθησε να τον αποκτήσει αλλά η μεταγραφή δεν προχώρησε.

📰 @MatteMoretto: 🚨 For Luka Modric, the family aspect 👨‍👩‍👦 and the way AC Milan 🇮🇹 approaches him will play a key role in his decision.



❤️ But one thing shouldn't be overlooked: Modric has loved Milan since he was a kid! He's been a Rossoneri fan 🔴⚫ from a young age.



✨ That… pic.twitter.com/qbIDzHXcDx