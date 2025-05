Ολοένα και πιο κοντά στην επιστροφή του στον πάγκο της Λάτσιο βρίσκεται ο Μαουρίτσιο Σάρι, μετά από σχεδόν έναν χρόνο προπονητικής απραξίας. Το όνομά του είχε συνδεθεί και με τον Παναθηναϊκό.

Η Λάτσιο εδώ και μερικές ημέρες επιθυμεί την επιστροφή του Μαουρίτσιο Σάρι στην άκρη του πάγκου της, καθώς ο Ιταλός τεχνικός είχε απολυθεί από την διοίκηση των Αετών τον Μάρτιο του 2024.

Σχεδόν έναν χρόνο μετά την έξοδό του από τον σύλλογο, ο Σάρι ετοιμάζεται να... γυρίσει στη Ρώμη για τη δεύτερη θητεία του στον πάγκο της Λάτσιο. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε προφορική συμφωνία και διαπραγματεύονται για ένα συμβόλαιο ισχύος δύο ετών με οψιόν επέκτασης ενός ακόμη, εάν η Λάτσιο προκριθεί στο Champions League κατά τη διάρκειά του.

🚨🦅 Understand Lazio are closing in on verbal agreement with Maurizio Sarri to return as new coach.



Two year contract plus one year option in case Lazio reach UCL qualification during one of the two years, club sources confirm.



Staff being clarified before signing. pic.twitter.com/wx6AISK02T