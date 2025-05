Ο Ισπανός τεχνικός είναι στους υποψήφιους για να αντικαταστήσουν τον Κλαούντιο Ρανιέρι, ωστόσο η Κόμο φέρεται να στέκεται «εμπόδιο».

Η δεδομένη αποχώρηση του Κλαούντιο Ρανιέρι από τον πάγκο της Ρόμα, έχει αναγκάσει εδώ και αρκετό διάστημα τους ανθρώπους της ομάδας να βγουν στην αγορά για νέο προπονητή.

Οι αρμόδιοι των «τζιαλορόσι» μετά την έξοδο της ομάδας στο Europa League της νέας σεζόν, θέλουν έναν προπονητή με φιλοδοξίες και όραμα. Και φαίνεται πως ο Σεσκ Φάμπρεγκας πληροί τις συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Repubblica, ο Ισπανός κόουτς βρίσκεται αρκετά ψηλά στη λίστα της Ρόμα, η οποία φαίνεται πως είχε εκφράσει ενδιαφέρον και για τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, προπονητή της Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Όπως τονίζει το εν λόγω μέσο, ο Σεσκ είναι «ανοιχτός» στο ενδεχόμενο πιθανής συνεργασίας, ωστόσο η Κόμο δείχνει να... στέκεται εμπόδιο, αφού προτίθεται να προσφέρει στον πρώην άσο των γηπέδων μπάτζετ 100 εκατ. ευρώ, ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, προκειμένου να τον δελεάσει να παραμείνει στον σύλλογο και να «χτίσει» την ομάδα όπως επιθυμεί.

