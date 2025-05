Ο Πορτογάλος εξτρέμ έχει μπει στο στόχαστρο κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, με τις Μπάγερν, Άρσεναλ και Τσέλσι να ενδιαφέρονται «ζεστά» για την απόκτησή του.

Ένα από τα πιο hot ονόματα στην επερχόμενη μεταγραφική περίοδο θα είναι αναμφίβολα αυτό του Ραφαέλ Λεάο. Ο άσος της Μίλαν αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων παικτών στη θέση του, με αρκετούς συλλόγους της Ευρώπης να τον έχουν στο μπλοκάκι τους.

Τη φετινή σεζόν μπορεί οι «Ροσονέρι» να έμειναν εκτός διεκδίκησης ευρωπαϊκού εισιτηρίου και να έχασαν τον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας από την Μπολόνια του Λυκογιάννη, ωστόσο ο νεαρός winger κατάφερε να ξεχωρίσει. Με 12 γκολ και 13 ασίστ σε σύνολο 50 συμμετοχών, ο Λεάο ήταν από τους πιο κομβικούς παίκτες της Μίλαν.

Η πορεία του όχι μόνο φέτος, αλλά και τις περασμένες σεζόν, τον έχει βάλει για τα καλά στο τραπέζι των Μπάγερν Μονάχου, Άρσεναλ και Τσέλσι, οι οποίες εξετάζουν σοβαρά την απόκτησή του, όπως αποκάλυψε ο Τούρκος ρεπόρτερ, Εκρέμ Κονούρ.

🚨🆕 #ACMilan 🇵🇹 #TransferNews

Rafael Leao is also linked with a move to Bayern Munich, Chelsea along with Arsenal during the 2025 summer transfer window. pic.twitter.com/pdMlRjzVXJ