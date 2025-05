Έξαλλοι είναι οι οπαδοί της Μίλαν μετά την αποτυχία της ομάδας του Σέρτζιο Κονσεϊσάο να εξασφαλίσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο και έστειλαν το δικό τους μήνυμα από τις εξέδρες του «Σαν Σίρο».

Η αυλαία της σεζόν πέφτει απόψε (24/5)για τη Μίλαν, αλλά το κλίμα μόνο γιορτινό δεν είναι στο «Σαν Σίρο». Καθώς οι Ροσονέρι αποχαιρετούν τη χρονιά μέσα σε αποδοκιμασίες και βαρύ κλίμα. Η αποτυχία να εξασφαλιστεί ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο έχει φέρει στα όριά τους τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι ζητούν αλλαγές και μάλιστα άμεσα.

Από το απόγευμα, χιλιάδες οργανωμένοι βρέθηκαν έξω από τα γραφεία του συλλόγου, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα κατά της διοίκησης. Η δυσαρέσκεια είναι γενικευμένη, με τα «βέλη» να μην εξαιρούν ούτε τον ίδιο τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, που βρίσκεται πλέον σε διοικητικό ρόλο.

Το αποκορύφωμα της διαμαρτυρίας ήρθε το βράδυ, μέσα στο γήπεδο πριν την τελευταία αγωνιστική με τη Μόντσα. Στο πέταλο οπαδοί σχημάτισαν με τα σώματά τους τη φράση «Go Home», στέλνοντας ένα ξεκάθαρο και ηχηρό μήνυμα προς τη διοίκηση.... η υπομονή τελείωσε.

Ένας οπαδός σήκωσε φανέλα του Μαλντίνι μπροστά από τα επίσημα, πριν τον απομακρύνει η ασφάλεια σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας για την αποπομπή του θρύλου της Μίλαν.

❗️An AC Milan fan has been escorted out of the stadium after displaying a Maldini #3 shirt in front of the VIP area (where Milan management are seated). @DAZN_IT 😅



pic.twitter.com/5BDrIdS8KA