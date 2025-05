Βραζιλία: Στην εντατική ο Λούσιο με πολλαπλά εγκαύματα μετά από ατύχημα

Ο άλλοτε παίκτης των Ίντερ, Μπάγερν και της εθνικής Βραζιλίας, Λούσιο, νοσηλεύεται στην εντατική με πολλαπλά εγκαύματα μετά από ατύχημα στο σπίτι του. Σταθερή η κατάσταση της υγείας του.

Ανησυχητικά είναι τα νέα που ήρθαν από τη Βραζιλία και που αφορούν τον πρώην ποδοσφαιριστή των Ίντερ και Μπάγερν Μονάχου -μεταξύ άλλων- και της εθνικής Βραζιλίας, Λούσιο.

Ο 47χρονος βετεράνος ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε νοσοκομείο της Μπραζίλια και νοσηλεύεται στην εντατική έχοντας υποστεί πολλαπλά εγκαύματα στο σώμα έπειτα από ατύχημα στο σπίτι του που συνέβη στις 15 Μαΐου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του νοσοκομείου, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και ο Λούσιο έχει κανονικά τις αισθήσεις του, ενώ παράλληλα είναι υπό συνεχή παρακολούθηση.

BREAKING: Brazil and Inter Milan legend Lucio is in intensive care after suffering burns to various parts of his body



More ⬇️https://t.co/s9RSGZ8pO1 pic.twitter.com/kDAeps5OLb