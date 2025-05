Fedayn vs Curva A: Τι κρύβεται πίσω από τον «εμφύλιο» των οπαδών της Νάπολι (βίντεο)

Η χρόνια κόντρα μεταξύ των Fedayn και της Curva A επανήλθε στο προσκήνιο στη Λέτσε. Πού οφείλεται ο «εμφύλιος» των οπαδών της Νάπολι;

Η ατμόσφαιρα στους αγώνες της Νάπολι ανέκαθεν ήταν δυναμική και γεμάτη ένταση, όμως στο χθεσινό εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λέτσε ήρθε στην επιφάνεια ξανά μία χρόνια διαμάχη. Ένας «πόλεμος εξουσίας» μεταξύ των οργανωμένων οπαδών της, που ρίχνει σκιές στην προσπάθεια της ομάδας να κατακτήσει το πρωτάθλημα στη Serie A. Πώς, όμως, φτάσαμε σε αυτόν τον «εμφύλιο», που υπάρχει εδώ και δεκαετίες στις τάξεις των «παρτενοπέι»;

