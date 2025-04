Η Μίλαν επέστρεψε στις νίκες περνώντας με 2-0 από την έδρα της Βενέτσια ενώ την ίδια ώρα η Κόμο του Δουβίκα κέρδισε ξανά, αυτή τη με 1-0 την Τζένοα, με τον ίδιο να μένει εκτός τελευταία στιγμή.

Η Μίλαν κέρδισε με 2-0 στην έδρα της Βενέτσια και επέστρεψε στον δρόμο των επιτυχιών σε αγώνα για την 34η αγωνιστική της Serie A. Οι «Ροσονέρι» με τη νίκη αυτή έφτασαν στην 9η θέση και τους 54 βαθμούς, απέχοντας πέντε βαθμούς από τις θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο, με τις άλλες ομάδες βέβαια να έχουν προς στιγμήν ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η ομάδα του Σέρτζιο Κονσεϊσάο άνοιξε το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης με το τέρμα που σημείωσε ο Πούλισικ από ασίστ του Φοφανά και κλείδωσε τη νίκη της με το γκολ του Χιμένες στο 90+6', όταν εκείνος βγήκε τετ α τετ από ωραία ασίστ του Ρέιντερς κι έκανε ωραίο ψιλοκρεμαστό τελείωμα.

Ενδεκάδες:

Βενέτσια (πρ. Ντι Φραντσέσκο): Ράντου, Σινγκτιέν (64' Μαρκαντάλι), Ίντζες, Κάντε, Ζερμπίν, Χαπς (63' Ζαμπάνιο), Μπούσιο (64' Πέρεθ), Νικολούσι, Κόντε (67' Οριστάνιο), Φίλα (64' Γκιτζκάερ), Γιεμπόα.

Μίλαν (πρ. Κονσεϊσάο): Μενιάν, Πάβλοβιτς, Γκάμπια, Τομόρι, Χιμένεθ (70' Λόφτους-Τσικ), Ερναντές, Φοφανά (88' Τερατσιάνο), Ρέιντερς, Πούλισικ (88' Φέλιξ), Λεάο (71' Γουόκερ), Έιμπραχαμ (64' Χιμένες).

Στο άλλο παιχνίδι που διεξαγόταν την ίδια ώρα, η Κόμο του Τάσου Δουβίκα πήρε την τέταρτη σερί της νίκη, αφού επικράτησε στην έδρα της με 1-0 επί της Τζένοα χάρη σε τέρμα που σημείωσε στο 59ο λεπτό ο Στρεφέτσα από ασίστ του Κουτρόνε. Το σερί αυτό μόνο συνηθισμένο δεν είναι για την ιταλική ομάδα, αφού το έχει πετύχει μόλις άλλη μια φορά, το μακρινό 1952.

4 - This is only the second time Como have won four in a row in #SerieA, having done so in 1952. Historical.#ComoGenoa pic.twitter.com/HyxDg9Hheg