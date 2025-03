Ο πρώην σωματοφύλακας του Ντιέγκο Μαραντόνα, Χούλιο Σέζαρ Κορία, συνελήφθη από τις αρχές ως ύποπτος για ψευδορκία αναφορικά με τις σχέσεις του με τον γιατρό του Αργεντινού.

Η δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα συνεχίζεται. Την Τετάρτη (26/03), ο πρώην σωματοφύλακάς του, Χούλιο Σέζαρ Κορία, συνελήφθη από τις αρχές μετά από υπόδειξη της Εισαγγελίας του Μπούενος Άιρες ως ένορκος για ψευδορκία.

Ο Κορία είχε κληθεί ως μάρτυρας λόγω της στενής σχέσης που είχε με τον Μαραντόνα, ενώ μάλιστα βρισκόταν στο σπίτι του την ημέρα του θανάτου του, στις 25 Νοεμβρίου 2020. Ο Κορία είχε δηλώσει πως δεν γνώριζε τον γιατρό που ανέλαβε τη νοσηλεία του Μαραντόνα, τον Λεοπόλντο Λούκε, όμως η σχετική έρευνα έδειξε ότι οι δυο τους είχαν ανταλλάξει μηνύματα στο WhatsApp συζητώντας μεταξύ άλλων και για την υγεία του θρύλου του ποδοσφαίρου.

