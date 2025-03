Η απόλυση του Τιάγκο Μότα τάραξε τα... νερά στις τάξεις της Γιουβέντους που καλείται τώρα να βρει λύση με τα έξοδα των αποζημιώσεων, κάνοντας παράλληλα σχέδια οικονομικής ανάκαμψης τον Ιούνιο.

Μεγάλη τρικυμία έχει προκαλέσει στην Γιουβέντους το πρόσφατο «διαζύγιο» με τον Τιάγκο Μότα, καθώς ο 42χρονος τεχνικός απομακρύνθηκε από τον πάγκο της ομάδας με επεισοδιακό τρόπο, δύο μήνες πριν την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν και παρά την δημόσια στήριξη που είχε λάβει από τη διοίκηση.

Τα ηνία της ομάδας ανέλαβε και επίσημα ο Ίγκορ Τούντορ, ο οποίος έχει περάσει και από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, που καλείται πλέον να διαχειριστεί τη νέα κατάσταση και να αλλάξει την εικόνα της ομάδας.

Ωστόσο, ο σύλλογος έχει να αντιμετωπίσει μία νέα δύσκολη οικονομική κατάσταση με τα νέα έξοδα που προέκυψαν από την απομάκρυνση του Μότα και των συνεργατών του, καθώς πρέπει να προσαρμόσει ξανά τον προϋπολογισμό του για τη σεζόν 2024/2025.

🚨⚪️⚫️ Igor Tudor, prepared to fly to Turin as soon as Juventus will inform Thiago Motta of their decision to sack him.



Contract until the end of the season with an option to extend until June 2026. pic.twitter.com/uG4h7EbL8Y