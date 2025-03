Νέα εποχή στην τεχνική ηγεσίας της Γιουβέντους, με τους Ιταλούς να ανακοινώνουν το διαζύγιο με τον Τιάγκο Μότα και να καλοσωρίζουν στην τεχνική ηγεσία τον πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ, Ίγκορ Τούντορ.

Βούιζε ο τόπος στην Ιταλία για άμεση απομάκρυνση του Τιάγκο Μότα από την τεχνική ηγεσία της Γιουβέντους και η πραγματικότητα δεν άργησε να φέρει την επιβεβαίωση. Δυο μήνες πριν από το φινάλε της σεζόν η Γιουβέντους αλλάζει πλώρη χωρίς τον Ιταλό στο «τιμόνι», με ένα δικό της «παιδί» να αναλαμβάνει τη διάδοχη κατάσταση.

Ο λόγος για την πρώην τεχνικό του ΠΑΟΚ, Ίγκορ Τούντορ, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα της Γιουβέντους σαν ποδοσφαιριστής για εννιά ολόκληρα χρόνια (1998-2007). Ο Κροάτης τεχνικός μάλιστα σηκώνει άμεσα μανίκια και θα κάνει την πρώτη του προπόνηση τη Δευτέρα, 24 Μαρτίου, με στόχο να δώσει νέα πνοή στους Μπιανκονέρι.

Τελευταία του δουλειά ήταν εκείνη στη Λάτσιο όταν πέρσι τον Μάρτιο ανέλαβε προσωρινά τα ηνία των Λατσιάλι, προτού αποχωρήσει από τη θέση του το καλοκαίρι ολοκληρώνοντας μια σύντομη παρουσία στην ιταλική πρωτεύουσα.

Αν και στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται το χρονικό πλαίσιο της συμφωνίας, ο Ιταλός ρεπόρτερ Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αποκάλυψε πως συνεργασίας τους θα διαρκέσει μέχρι το καλοκαίρι με οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο.

«Ο Ίγκορ Τούντορ είναι ο νέος προπονητής της πρώτης ομάδας. Καλωσόρισες, Ίγκορ! Η Γιουβέντους ευχαριστεί τον Τιάγκο Μότα για τη δουλειά, το πάθος και την αφοσίωσή του κατά τη διάρκεια της περιόδου του στο σύλλογο» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Γιουβέντους.

