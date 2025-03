Ο Τιάγκο Μότα αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Γιουβέντους και ο Ιγκόρ Τούντορ φαντάζει ως το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία.

Έτοιμος να βρεθεί αντιμέτωπος με την μεγαλύτερη πρόκληση της προπονητικής του καριέρας είναι ο Ιγκόρ Τούντορ, αφού σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο, εκείνος περιμένει το «οκ» της Γιουβέντους για να πετάξει στο Τορίνο και να γίνει ο νέος προπονητής της «μεγάλης κυρίας», μετά την απομάκρυνση του Τιάγκο Μότα, που έχει αποφασιστεί και θα υλοποιηθεί οσονούπω.

Juventus-Tudor, la firma è in arrivo.



Tra oggi e domani il club bianconero conta di completare tutto l’iter burocratico per formalizzare definitivamente il cambio. L’allenatore croato è pronto per volare a Torino.



Parallelamente verrà comunicato in via ufficiale l’esonero a…