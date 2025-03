Η Μίλαν φαίνεται πως δεν θα προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με την Τσέλσι για να κρατήσει τον Ζοάο Φέλιξ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Η Μίλαν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο δεν σκοπεύει να μπει σε διαπραγματεύσεις με την Τσέλσι για την παραμονή του Ζοάο Φέλιξ στο Μιλάνο και την επόμενη σεζόν.

Ο 25χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αγωνίζεται στους Ροσονέρι ως δανεικός από την Τσέλσι, όμως δεν έχει καταφέρει να κερδίσει τις εντυπώσεις, με μόλις 10 συμμετοχές, 1 γκολ και 1 ασίστ. Όπως αποκάλυψε ο Ρομάνο, η Μίλαν δεν σκοπεύει να κάνει κινήσεις για να τον κρατήσει, ενώ η συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων δεν περιλαμβάνει οψιόν αγοράς.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ζοάο Φέλιξ είχε πάει στην Τσέλσι το περασμένο καλοκαίρι από Ατλέτικο Μαδρίτης και κόστισε στους Μπλε πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2031.

