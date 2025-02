Ο Λορέντσο Λούκα άναψε «φωτιές» με την κίνησή του να εκτελέσει το πέναλτι κόντρα στις ενστάσεις των συμπαικτών του και παρά το γεγονός πως ευστόχησε, ο προπονητής της Ουντινέζε τον έκανε αμέσως αλλαγή δηλώνοντας πως έδειξε ασέβεια προς την ομάδα.

Η Ουντινέζε απέδρασε με το «διπλό» από την έδρα της Λέτσε (0-1), χάρη σε ένα πέναλτι που προκάλεσε έντονη κουβέντα τόσο στις τάξεις των γηπεδούχων ως προς την εγκυρότητά του, όσο και μεταξύ των παικτών των Μπιανκονέρι που τσακώθηκαν για την εκτέλεσή του!

Η πέτρα του «σκανδάλου» ήταν ο Λορέντσο Λούκα, ο οποίος αποφάσισε με το... έτσι θέλω να αναλάβει το χτύπημα, προκαλώντας τις ενστάσεις των συμπαικτών του και του βασικού εκτελεστή, Φλοριάν Τοβέν. Το περιστατικό κράτησε μερικά λεπτά, ο Λούκα δεν ενέδωσε και τελικά σκόραρε, αλλά πανηγύρισε... μόνος του και έγινε αμέσως αλλαγή!

Μετά το παιχνίδι και τη νίκη που κρίθηκε εν τέλει από το εύστοχο αυτό χτύπημα, ο προπονητής της Ουντινέζε, Κόστα Ρούνιαιτς έδωσε τη δική του οπτική για το συμβάν και την απόφασή, δίχως να χαριστεί στον Ιταλό φορ, κάνοντας λόγο για ένδειξη ασέβειας προς την ομάδα.

«Ο Τοβέν είναι ο εκτελεστής των πέναλτι. Είδα ότι είχαν μια κουβέντα που κράτησε πολύ, ο Λούκα πήρε μια δική του απόφαση κι εγώ πήρα τη δική μου, γι' αυτό τον έβγαλα από το παιχνίδι. Σκόραρε ένα όμορφο πέναλτι και είμαστε χαρούμενοι. Αυτό είναι το σημαντικότερο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που δύο παίκτες διαφωνούν για ένα πέναλτι. Από τη δική μου σκοπιά, τέτοια ζητήματα πρέπει να λύνονται εσωτερικά. Θα έχουμε χρόνο μέσα στην εβδομάδα να το συζητήσουμε στα αποδυτήρια. Δεν μου αρέσουν άνθρωποι που δεν σέβονται τους κανόνες. Κανείς δεν είναι πιο σημαντικός από την ομάδα, αλλά δεν χρειάζεται να το μεγαλοποιούμε. Το γεγονός ότι κερδίσαμε κάνει τα πάντα πιο εύκολα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αυστριακός τεχνικός για τον Λούκα, ο οποίος σημειωτέον ότι σκόραρε για πρώτη φορά από την άσπρη βούλα στη Serie A, φτάνοντας συνολικά τα επτά εύστοχα πέναλτι σε δέκα εκτελέσεις στην καριέρα του.

I’ve seen arguments over penalties, but this is definitely the worst one.



Even Lecce players try to take the ball away from Lorenzo Lucca, who still shamelessly takes it even when the coach told him it should be Thauvin

🤣🤣🤣pic.twitter.com/c3UlXMXJpU