Η Μίλαν φέρεται να έφτασε σε συμφωνία με την Τσέλσι για τον δανεισμό του Ζοάο Φέλιξ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται οψιόν αγοράς στο deal.

Στην Ιταλία και το Μιλάνο φαίνεται πως θα συνεχίσει για το υπόλοιπο της φετινής σεζόν ο Ζοάο Φέλιξ. Μετά την απόκτηση του Σαντιάγο Χιμένες από τη Φέγενορντ, οι Ροσονέρι ήθελαν περαιτέρω ενίσχυση στην επιθετική γραμμή και είχαν κυκλώσει το όνομα του Πορτογάλου.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι ιθύνοντες της Μίλαν κατάφεραν να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία με την Τσέλσι για τον δανεισμό του Ζοάο Φέλιξ για το υπόλοιπο της σεζόν, δίχως ωστόσο να συμπεριλαμβάνεται οψιόν αγοράς στο deal.

Οι Ιταλοί θα καλύψουν ολόκληρο τον μισθό του 25χρονου, ενώ μαζί με το ενοίκιο το συνολικό ποσό αναμένεται να ξεπεράσει τις 5 εκατομμύρια λίρες. Πλέον ο Φέλιξ αναμένεται στην Ιταλία για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και κατόπιν να ενσωματωθεί στην αποστολή των Ροσονέρι.

🚨🔴⚫️ João Félix to AC Milan, here we go! Official bid accepted by Chelsea for straight loan with no buy option.



Salary covered by AC Milan and package in excess of £5m with loan fee.



João now set for AC Milan medical after his green light to the move last night. 🩺 pic.twitter.com/3xb0LO5XHP