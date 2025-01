Η Νάπολι εξετάζει τον Γκαλένο της Πόρτο ως πιθανό αντικαταστάτη του Χβίτσα Κβαρατσχέλια, εφόσον ο Γεωργιανός αποχωρήσει.

Η Νάπολι, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ντι Μάρτζιο, φέρεται να έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στον Γκαλένο της Πόρτο, σε περίπτωση που ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια αποχωρήσει από τους Παρτενοπέι, με το όνομα του Γεωργιανού να ακούγεται σε πολλά ευρωπαϊκά κλαμπ.

Σημαντική εξέλιξη είναι ότι ο Κβαρατσχέλια βρίσκεται πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στη Γαλλία με την Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς οι Παρτενοπέι φέρεται να έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία για την πώλησή του.

Ο Αντόνιο Κόντε έχει ψηλά στη λίστα του τον Γκαλένο ως πιθανό αντικαταστάτη του Γεωργιανού σταρ. Ο 27χρονος Βραζιλιάνος, που αγωνίζεται στην Πόρτο από το 2022, έχει 45 γκολ και 24 ασίστ σε 148 συμμετοχές.

