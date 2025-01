Σύμφωνα με την «Gazzetta dello Sport», ο Ρόναλντ Αραούχο είναι θετικός στο ενδεχόμενο να υπογράψει στη Γιουβέντους, η οποία θέλει να τον αποκτήσει ως δανεικό από την Μπαρτσελόνα.

Ο Τιάγκο Μότα θέλει να ενισχύσει το ρόστερ της Γιουβέντους και ένας από τους παίκτες που εξετάζει και επιθυμεί να φέρει στην ομάδα είναι ο Σέρχιο Αραούχο της Μπαρτσελόνα. Πριν από μερικές ημέρες, ο Ουρουγουανός κεντρικός αμυντικός αγωνίστηκε για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν στο Copa del Rey απέναντι στην Μπαρμπάστρο παίζοντας για 90 λεπτά.

Ο Αραούχο είχε ταλαιπωρεί τους τελευταίους μήνες από τραυματισμό και σιγά-σιγά επιθυμεί να επιστρέψει σε σταθερά λεπτά συμμετοχής. Όπως αναφέρει η «Gazzetta dello Sport», η Γιουβέντους θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό της μετά τους τραυματισμούς των Μπρέμερ και Καμπάλ που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει.

Μάλιστα, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έχει δώσει το «πράσινο φως» στους Μπιανκονέρι, οι οποίοι τον θέλουν υπό τη μορφή δανεισμού με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, ενώ ο αθλητικός διευθυντής, Κριστιάνο Τζουντόλι, πιέζει για να γίνει το deal όσο το δυνατόν πιο άμεσα.

